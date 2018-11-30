Будут использоваться дымовые шашки и холостые патроны: в Таллинне пройдут учения Кайтселийта и полиции

С 30 ноября по 1 декабря 250 добровольцев Кайтселийта и сотрудники Департамента полиции и погранохраны в пятый раз проведут совместные учения Põhjatäht 2018 ("Полярная звезда-2018"). В ходе учений будут использованы холостые патроны, дымовые шашки и прочие средства имитации боя.

В пятницу, 30 ноября, с 18.00 до 23.00 полицейские и кайтселийтчики поупражняются в наведении общественного порядка и охране укрепленных объектов на Тоомпеа и в столичном районе Ласнамяэ. Учения не должны особо повлиять на привычную жизнь жителей столицы, однако в течение пяти часов доступ к парламенту будет перекрыт.

В субботу, 1 декабря, учения продолжатся в столичном районе Ласнамяэ. С 9.00 до 17.00 на территории между Петербургским шоссе и улицей Лийкури будут курсировать пешие и мобильные патрули Кайтселийта. Их можно будет заметить в микрорайонах Лаагна и Паэ.