Прощай, Россия! Украинская экономика переориентировалась на ЕС

"У нас - широкий спектр возможностей для объединения капиталов, чтобы вместе стать сильнее", - эти слова украинского премьер-министра, обращенные к участникам Третьего украино-германского бизнес-форума, состоявшегося 29 ноября в Берлине, прозвучали как призыв объединиться в условиях войны. "Я глубоко убежден, что ваш успех - это успех Украины", - подчеркнул Владимир Гройсман. Между строк его эмоциональной речи читалось: европейские инвестиции и торговля со странами ЕС должны сделать Украину сильнее в условиях противостояния с Россией. Настроение украинского премьера явно разделяли и многие присутствовавшие: речь прервали громкими аплодисментами, когда он поблагодарил немецкого канцлера за поддержку территориальной целостности Украины. "Мы с вами победим", - заверил Гройсман Ангелу Меркель под рукоплескания зала.

Как Меркель забыла о Москве

Открытие бизнес-форума не могло обойтись без политики в момент, когда весь мир снова с тревогой смотрит на Украину, объявившую военное положение на части своей территории после нападения России на военные корабли в Керченском проливе. Ангела Меркель в своей речи демонстративно поддержала Киев, призвала Москву освободить задержанных украинских моряков и разблокировать Азовское море для кораблей, следующих в украинские порты. Речь канцлера резко контрастировала с ее выступлением три года назад, когда состоялся первый украино-немецкий бизнес-форум на межправительственном уровне.

В 2015 году Меркель, так же как и многие немецкие участники, выражала надежду, что Украина найдет компромисс с Россией и будет равнозначно развивать торговлю и с Востоком, и с Западом. За три года, похоже, иллюзий уже не осталось - канцлер о сотрудничестве с Москвой вообще не вспоминала. Зато восхитилась тем, насколько быстро Украина переориентируется в своей торговле с России на ЕС и Германию. "Абсолютно правильно было так рьяно бороться за соглашение об ассоциации и свободной торговле. Ведь они представляют собой основу нынешнего экономического сотрудничества", - подчеркнула канцлер. Свои слова она подкрепила красноречивыми числами: если в 2013 году на Евросоюз приходилось лишь 24 процента украинской торговли, то сегодня - уже более 40.

"Надо выйти на Нефедова"

Как только отзвучали громкие речи глав правительств, представители бизнеса, собравшиеся в Доме немецкой экономики, за фуршетом взялись решать насущные вопросы. "Надо выйти на Нефедова", - накладывая в тарелку куриное филе, поделился своими планами с коллегой один из немецких бизнесменов, работающих в Украине.

У инвестора из Германии возникли очередные проблемы с украинской бюрократией. А решить их, очевидно, должен Максим Нефедов - заместитель министра экономики Украины. Нефедов - лицо украинских реформ. Он уже три года координирует работу сотен молодых юристов, финансистов и представителей бизнеса, перед которыми поставлена только одна задача: упростить жизнь бизнесу, в частности иностранным инвесторам.

Немцы уже на тендерах