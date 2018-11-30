Третья цель - подорвать экономику Украины, ослабить страну, таким образом заставить ее власти смягчиться, пойти на уступки в отношении будущего восточных областей на любых переговорах.

«Какими бы ни были намерения России, почему ссоры в далеких водах имеют значение для Запада? - задается вопросом Джоши. - Азов - это, в конце концов, внутреннее море Украины и России, а не международные воды. Западные военные корабли не имеют права проходить через Керченский пролив. Украина не является членом НАТО и не имеет решающего значения для экономики Европы. В торговом обороте ЕС бизнес с Украиной составляет менее 1%. Но такие аргументы не учитывают более серьезных принципов, которые поставлены на карту».

Автор статьи напоминает, что до аннексии Крыма Азовское море совместно эксплуатировалось Украиной и Россией. Так что же получается, что агрессор может свободно захватить чужую территорию, а потом, на этом основании, закрыть ранее судоходные водные пути? Тогда то, что случилось где-то на подступах к Черному морю, может повториться в Южно-Китайском море в ближайшие годы.

Западные страны должны проявить твердость, вступиться за Украину и продолжить давление на Москву, говорится далее в статье.

«И хотя господина Порошенко следует отговорить от совершения каких-либо шагов, которые помешают проведению президентских выборов в марте следующего года, его вооруженные силы заслуживают большей поддержки, - считает автор статьи. - Британия обязалась усилить свою учебную миссию и отправить в следующем году корабль Королевского флота в Черное море. США, уже отправившие в прошлом году противотанковое оружие Украине, изучают возможности дальнейшей продажи оружия. Еще более полезной была бы западная помощь военно-морскому флоту Украины, поскольку она восстанавливает „комариный флот“ - небольшие, дешевые и подвижные торпедные катера».

На политическом уровне растет поддержка идеи принятия ЕС закона, эквивалентного американскому закону Магнитского, направленному на отдельных российских чиновников, которые нарушают права человека.

«Москва может преуспеть в превращении Азовского моря в российское озеро, - говорится в заключение статьи в Times. - Задача состоит в том, чтобы эти тактические победы оказались пирровыми, лишь утяжеляя дипломатические и экономические жернова на шее Путина».

В деле против Вайнштейна нашли лжесвидетельства и злоупотребления

Daily Mail рассказывает, что юристы Харви Вайнштейна предупреждают, что возбужденные против него судебные дела начинают разваливаться и, возможно, не дойдут до судов.

Юристы сообщают, что в материалах следствия выявлены признаки коррупции и лжесвидетельств. По их словам, из-за огромного внимания к обвинениям реальные доказательства не были критически изучены или даже собраны из-за призывов общественности осудить кинопродюсера.

Как пишет издание, адвокаты получили доказательства того, что одна из женщин, назвавшая себя жертвой изнасилования, в последующие годы обменивалась с Вайнштейном любовными сообщениями, что идет вразрез с ее обвинениями в насильственных действиях продюсера.

Другая предполагаемая жертва насилия, по словам юристов, цитируемых изданием, пыталась сфабриковать доказательства в поддержку своих заявлений. А еще одну следователь попросил «почистить ее телефон», который, возможно, также содержал переписку, противоречащую ее обвинениям.

Наконец, один из следователей просил свидетельницу защиты придержать ее доказательства в пользу невиновности Вайнштейна.

Как пишет DM, уже в декабре судье предстоит принять решение, будет ли в такой ситуации дело Вайнштейна рассматриваться в суде.

Супербогатые открыли охоту на космический опыт

Financial Times рассказывает о набирающем популярность туристическом тренде среди супербогатых: они хотят отправиться на Марс.

Эксперты из сервисных компаний, обслуживающих миллионеров и миллиардеров, отмечают, что их клиенты все больше заказывают не традиционный отдых на эксклюзивных курортах, но что-то уникальное, аутентичное и экспериментальное.

Впрочем, многие из них уже бороздили дно океана на подводной лодке, плыли в Антарктиду на ледоколах и чувствуют, что исчерпали лимит доступных экстремальных экспериментов на Земле. И ищут нового, необычного - того, что не испытывал еще никто.

Именно для таких людей потенциальный космический туризм стал таким манящим, ведь это не только уникально и дорого, но также предполагает проверку на выносливость самого туриста, реальный «челлендж».

По данным издания, около 600 человек, включая знаменитостей типа Брэда Питта, Тома Хэнкса и Леонардо ДиКаприо уже забронировали места на будущие туры на орбиту компании Virgin Galactic, хотя никто не знает, когда именно полеты состоятся в реальности. Правда, по данным FT, это может произойти в ближайшие несколько месяцев.

Интересно, что для тех, кто просто хочет почувствовать себя космонавтом, компания Incredible Adventures всего за 3 тысячи долларов США предлагает стать «космонавтом на день».

Банки заявляют о готовности кредитовать космических туристов, когда, наконец, это направление начнет работать, и уверены, что спрос будет не только среди супербогатых, ведь индивидуальность и уникальность все более востребована у нового поколения. Как и интерес к космосу.