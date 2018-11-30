Одной из целей российской блокады, как считает автор статьи в Times, вероятно, является принуждение Украины восстановить энерго- и водоснабжение в Крым.

ФОТО: Evgeniy Maloletka / AP

В обзоре британской прессы:

Россия нуждается в усиленном давлении на нее

Times публикует статью редактора журнала Economist по вопросам обороны Шашанка Джоши под говорящим заголовком «Запад должен противостоять российским издевательствам».

По мнению автора статьи, провокационное нападение российских кораблей на украинские - это испытание готовности Запада защищать своих союзников по всему миру

Джоши перечисляет возможные цели, стоящие за этой вероломной эскападой. Одной из целей российской блокады, как считает автор статьи в Times, вероятно, является принуждение Украины восстановить энерго- и водоснабжение в Крым, чтобы облегчить жизнь жителей аннексированного полуострова.

Другая возможная цель - похоронить планы Украины по созданию новой военно-морской базы в Бердянске.