Опрос: все больше россиян готовы отдать Курилы Японии

Отношение россиян к Японии в целом улучшилось. Более половины опрошенных (61 процент) высказались о соседней стране позитивно. В 2017 году доля таких респондентов составляла 48 процентов.

Лишь пятая часть участников опроса (19 процентов) внимательно следят за проблемой Курил, половина (49 процентов) что-то слышала о ней, а треть (31 процент) узнала только в ходе опроса.