Пт, 30.11.2018
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Хоккеист вернул утраченный зуб сопернику

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Давид Крейчи

ФОТО: Anthony Nesmith / ZUMAPRESS.com

Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак вернул зуб сопернику из «Бостон Брюинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Чешский форвард «Брюинс» Давид Крейчи потерял зуб, попав на силовой прием другого защитника «Айлендерс» Тамаса Хики. Бойчак обнаружил его на льду, подобрал и подкатился к скамейке соперников, чтобы вернуть зуб. «Брюинс» одержали победу со счетом 2:1 по буллитам.

34-летний Бойчак выступал за «Брюинс» с 2008 по 2014 год. Крейчи защищает цвета бостонского клуба с 2006-го.

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