Гениальная идея использовать не по назначению кухонную мебель от IKEA позволила сэкономить тысячи евро

К счастью, в некоторых домах еще есть книги. Но у книголюбов есть и проблема: где купить книжные полки или шкафы, чтобы они были вместительными, прочными, но недорогими. Портал Kodustiil нашел выход.
Молодая американская пара Ориэйн и Кристофер обустраивала свое новое жилье и хотела приобрести добротные книжные шкафы для гостиной, но выяснилось, что шкафы или полки из дерева непомерно дороги. Тогда они решили заглянуть в IKEA, написал Apartment Therapy.
«Книжные полки, которые нам приглянулись, стоили более 9000 долларов. Понятно, что мы начали искать альтернативу», - сказала Ориэйн.
В IKEA они купили кухонные шкафы SEKTION и книжные полки BILLY и соединили их между собой. Законченность новому книжному шкафу придали красивые наличники, купленные в том же магазине. Покраска шкафов мебельной краской завершила работу.
На новые книжные шкафы, краску и наличники было потрачено чуть больше 1500 долларов. Есть разница?
Подробно об этом рассказывается ЗДЕСЬ.