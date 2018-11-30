Гениальная идея использовать не по назначению кухонную мебель от IKEA позволила сэкономить тысячи евро

Молодая американская пара Ориэйн и Кристофер обустраивала свое новое жилье и хотела приобрести добротные книжные шкафы для гостиной, но выяснилось, что шкафы или полки из дерева непомерно дороги. Тогда они решили заглянуть в IKEA, написал Apartment Therapy.

«Книжные полки, которые нам приглянулись, стоили более 9000 долларов. Понятно, что мы начали искать альтернативу», - сказала Ориэйн.

В IKEA они купили кухонные шкафы SEKTION и книжные полки BILLY и соединили их между собой. Законченность новому книжному шкафу придали красивые наличники, купленные в том же магазине. Покраска шкафов мебельной краской завершила работу.

На новые книжные шкафы, краску и наличники было потрачено чуть больше 1500 долларов. Есть разница?