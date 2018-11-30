Пт, 30.11.2018
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  • Гениальная идея использовать не по назначению кухонную мебель от IKEA позволила сэкономить тысячи евро

Гениальная идея использовать не по назначению кухонную мебель от IKEA позволила сэкономить тысячи евро

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Магазин IKEA в Риге. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Joakim Klementi

К счастью, в некоторых домах еще есть книги. Но у книголюбов есть и проблема: где купить книжные полки или шкафы, чтобы они были вместительными, прочными, но недорогими. Портал Kodustiil нашел выход.

Молодая американская пара Ориэйн и Кристофер обустраивала свое новое жилье и хотела приобрести добротные книжные шкафы для гостиной, но выяснилось, что шкафы или полки из дерева непомерно дороги. Тогда они решили заглянуть в IKEA, написал Apartment Therapy.

«Книжные полки, которые нам приглянулись, стоили более 9000 долларов. Понятно, что мы начали искать альтернативу», - сказала Ориэйн.

В IKEA они купили кухонные шкафы SEKTION и книжные полки BILLY и соединили их между собой. Законченность новому книжному шкафу придали красивые наличники, купленные в том же магазине. Покраска шкафов мебельной краской завершила работу. 

На новые книжные шкафы, краску и наличники было потрачено чуть больше 1500 долларов. Есть разница?

Подробно об этом рассказывается ЗДЕСЬ.

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