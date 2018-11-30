«Ударил ведром по голове»: как в Эстонии разъяренные должники разбираются с курьерами судебных исполнителей

После конфликта Лууле села в рабочий автомобиль и позвонила в бюро, откуда в свою очередь для курьера вызвали скорую помощь и полицию. Полиция доставила напавшего на курьера пьяного мужчину трезветь и Лууле написала в полицию заявление. Подобные агрессивные конфликты в карьере Лууле случаются редко, но, к сожалению, в последнее время с таким приходится сталкиваться все чаще.

«Агрессивность людей выходит за рамки всевозможных границ», - комментирует банкротный управляющий бюро судебного исполнителя Оксаны Кучмей Владимир Кучмей. В бюро работают два курьера - Лууле и Майе, которые не захотели афишировать свои фамилии. Лууле говорит, что люди со временем становятся все более недоброжелательными. «Когда начинала работать курьером, было меньше ругани», - вспоминает Лууле. Ее коллега Майе, которая работает курьером в бюро судебного исполнителя более трех лет, согласилась, что люди во многих случаях игнорируют общепринятое правило, что гонцов не казнят.

Мужчина с мачете

«Один мужчина, который жил в лесу отшельником, обещал меня убить и спрятать мою машину», - рассказывает Майе. Тогда курьеру удалось вырваться благодаря фразе, что автомобиль записывает их беседу. «Иногда в компании получателя письма находятся пьяные люди и приходится для избежания конфликта снимать напряжение юмором», - объясняет Майе. Курьер Лууле вспоминает ситуацию, когда ей навстречу шел мужчина с мачете, который сказал, что повсюду бродят воры и надо защищать свое имущество. Это только некоторые примеры того, что курьеры вынуждены обдумывать, как успокоить получателя письма, чтобы самим не стать жертвами.

Какую работу выполняет курьер в бюро судебного исполнителя? Он доставляет людям всевозможные важные производственные документы. «Прочтение письма помогает человеку. Там написано, как, например, избежать ареста банковского счета и к какому числу необходимо что-то предпринять для решения проблемы», - говорит Владимир Кучмей.

«Понятно, что разбираться с долгами неприятно, но проблема не исчезнет, если не начать действовать», - сказала Лууле, добавляя, что иногда получатели писем начинают спрашивать у нее совета, что делать, чтобы быстрее решить ситуацию. «Поскольку я не знаю содержания письма, всегда говорю, чтобы прочитали внимательно письмо и следовали указаниям, которые там есть», - говорит Лууле.

Игнорирование не помогает

«Производство не прекращается, если человек выбрасывает письмо, а продолжается», - объясняет Владимир Кучмей. Люди, которые приходят к судебным исполнителям разбираться на повышенных тонах не понимают, почему у них, например, арестовали банковский счет. «Когда спрашиваешь, читали ли они письмо, выясняется, что от него избавились, не читая. Таким образом проблему не решишь», - отмечает Владимир Кучмей.