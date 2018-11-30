Пт, 30.11.2018
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  • Фото: присмотритесь, что не так на картинке, изображающей выставленную на продажу недвижимость?

Фото: присмотритесь, что не так на картинке, изображающей выставленную на продажу недвижимость?

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ФОТО: realestate.com.au

В интернете обнаружилось объявление о продаже объекта, вводящее покупателей в заблуждение, пишет портал Kodustiil. 

Безусловно, все маклеры по недвижимости хотят представить свои объекты в максимально выгодном свете, но некоторые уловки все-таки выходят за рамки обычной рекламы.

Так, на сайте Reddit большой резонанс получило объявление о продаже апартаментов в новостройке: фотографии объекта беспардонно обработаны в фотошопе. 

ФОТО: reddit.com

В австралийском Квинсленде есть район Санта Лючия, а в нем улица Санфорд-стрит, а на этой улице находится многоквартирный дом, современный и красивый. Из окон квартир в этом доме открывается вид на реку Брисбен. Это широкая и полноводная река, но в реальности она выглядит совсем не так, как на фотографиях. 

Дело в том, что цвет воды на фотографиях в объявлении изменен с помощью специальной компьютерной программы: цвет воды Брисбена из-за специфической почвы коричневый, а на фото вода сияющей голубизны. На спутниковой фотографии видно реальное положение дел. 

Правда, внимательный человек разглядит место на отредактированной фотографии, где цвет воды остался неизменным: приглядитесь к воде около мостков. 

«Наша река никогда не была такого цвета», - пишет один интернет-пользователь. 

«Мне попадались неудачные фотографии после фотошопа, но эта просто на грани», - вторит ему другой.

Фотографию немного подправили, но она по-прежнему далека от реальности. 

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