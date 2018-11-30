Хулиганствам Макгрегора положили конец

В прошедшую среду в окружном суде округа Нейс (Ирландия) Макгрегору были предъявлены обвинения в превышении скорости, вождении автомобиля без водительской лицензии и отказе предъявить права сотруднику полиции.

Конор признал себя виновным. Он ехал на «рендж ровере» со скоростью 154 км/ч в зоне с разрешённой скоростью до 100 км/ч. Остальные обвинения с ирландского бойца были сняты после того, как он предъявил водительскую лицензию.

«Я не понимал, что еду так быстро», — заявил Макгрегор.