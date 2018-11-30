Хулиганствам Макгрегора положили конец

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор лишён водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости, а также оштрафован на 1 тыс. евро, сообщает championat.com.
В прошедшую среду в окружном суде округа Нейс (Ирландия) Макгрегору были предъявлены обвинения в превышении скорости, вождении автомобиля без водительской лицензии и отказе предъявить права сотруднику полиции.
Конор признал себя виновным. Он ехал на «рендж ровере» со скоростью 154 км/ч в зоне с разрешённой скоростью до 100 км/ч. Остальные обвинения с ирландского бойца были сняты после того, как он предъявил водительскую лицензию.
«Я не понимал, что еду так быстро», — заявил Макгрегор.
В ходе разбирательства выяснилось, что за последние 10 лет Конор нарушал правила дорожного движения 12 раз. В числе нарушений превышение скорости, разговор по телефону во время вождения, езда в полосе для автобусов и проезд на красный свет.