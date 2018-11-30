Пт, 30.11.2018
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В понедельник можно бесплатно проверить фары и шины автомобилей

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Talv on käes

ФОТО: Margus Ansu

В сотрудничестве с центрами профобразования Департамент шоссейных дорог предлагает 3 декабря пройти в восьми городах Эстонии бесплатную проверку фар и шин автомобилей, пишет Postimees.

Пройти проверку предлагается в следующих местах:

Город

Адрес

 Время

Tallinn

Tallinna Lasnamäe mehhaanikakool (Uuslinna 10, Tallinn)

9.00-12.00

Таллинн

Tartu kutsehariduskeskus (Põllu 11F, Tartu)

9.00-12.00

Раквере

Rakvere Põhjakeskuse parkla (Haljala tee, Rakvere)

9.00-12.00

Курсессааре

Kuressaare ametikool (Kooli tee 7, Upa küla)

 9.00-12.00

Валга

Valga kutseõppekeskus  (Loode 3, Valga)

 9.00-12.00

Вильянди

Maanteeameti Viljandi teenindusbüroo (Pargi 3a, Viljandi)

 10.00-12.00

Пайде

Järvamaa kutsehariduskeskus (Tallinna mnt 46, Paide)

9.00-12.00

RaРапла

Hepa tankla (Tallinna maantee 2, Rapla)

10.00-14.00

В случае зимней резины нужно помнить, что желательная глубина рисунка должна составлять минимум четыре-пять миллиметров. По закону глубина рисунка должна составлять не меньше трех миллиметров.

Использование зимних покрышек разрешено с 15 октября до 31 марта, а обязательное – 1 декабря до 1 марта.

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