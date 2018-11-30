В понедельник можно бесплатно проверить фары и шины автомобилей

В сотрудничестве с центрами профобразования Департамент шоссейных дорог предлагает 3 декабря пройти в восьми городах Эстонии бесплатную проверку фар и шин автомобилей, пишет Postimees.
Пройти проверку предлагается в следующих местах:
Город
Адрес
Время
Tallinn
Tallinna Lasnamäe mehhaanikakool (Uuslinna 10, Tallinn)
9.00-12.00
Таллинн
Tartu kutsehariduskeskus (Põllu 11F, Tartu)
9.00-12.00
Раквере
Rakvere Põhjakeskuse parkla (Haljala tee, Rakvere)
9.00-12.00
Курсессааре
Kuressaare ametikool (Kooli tee 7, Upa küla)
9.00-12.00
Валга
Valga kutseõppekeskus (Loode 3, Valga)
9.00-12.00
Вильянди
Maanteeameti Viljandi teenindusbüroo (Pargi 3a, Viljandi)
10.00-12.00
Пайде
Järvamaa kutsehariduskeskus (Tallinna mnt 46, Paide)
9.00-12.00
RaРапла
Hepa tankla (Tallinna maantee 2, Rapla)
10.00-14.00
В случае зимней резины нужно помнить, что желательная глубина рисунка должна составлять минимум четыре-пять миллиметров. По закону глубина рисунка должна составлять не меньше трех миллиметров.
Использование зимних покрышек разрешено с 15 октября до 31 марта, а обязательное – 1 декабря до 1 марта.