Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 30 евро!
30 ноября 2018, 11:11
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, lennuleidja.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 30 евро
Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 149 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 76 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 50 евро
Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 30 евро
Туда-обратно из Риги на Сицилию начиная со 150 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Краби начиная с 385 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Шри-Ланку начиная с 486 евро
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