Пт, 30.11.2018
Ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. Урмас Паэт

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 30 евро!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мальта.

ФОТО: SCANPIX

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, lennuleidja.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 30 евро

Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 149 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 76 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 50 евро

Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 30 евро

Туда-обратно из Риги на Сицилию начиная со 150 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Краби начиная с 385 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Шри-Ланку начиная с 486 евро

Распродажа AirBaltic

Читать также

Актуально

НАВЕРХ