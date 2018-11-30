Пт, 30.11.2018
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Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель - результат преступления

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Ангела Меркель.

ФОТО: CLEMENS BILAN / EPA / Scanpix

В правительстве ФРГ подозревают, что техническая неисправность самолета, на котором канцлер Ангела Меркель летела в Буэнос-Айрес, имеет криминальный след, пишет в пятницу издание Die Rheinische Post со ссылкой на источники во властных структурах.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель не успевает к началу саммита G20 в связи с тем, что правительственный самолет Airbus A340-300 "Конрад Аденауэр", на котором она летела в Буэнос-Айрес, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Кельне.

По данным издания, в Кельне Меркель обсудила этот инцидент с главой Минобороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен.

Проводится расследование, в рамках которого инцидент прорабатывается как имеющий признаки злого умысла.

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