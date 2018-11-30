Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель - результат преступления
30 ноября 2018, 11:15
В правительстве ФРГ подозревают, что техническая неисправность самолета, на котором канцлер Ангела Меркель летела в Буэнос-Айрес, имеет криминальный след, пишет в пятницу издание Die Rheinische Post со ссылкой на источники во властных структурах.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель не успевает к началу саммита G20 в связи с тем, что правительственный самолет Airbus A340-300 "Конрад Аденауэр", на котором она летела в Буэнос-Айрес, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Кельне.
По данным издания, в Кельне Меркель обсудила этот инцидент с главой Минобороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен.
Проводится расследование, в рамках которого инцидент прорабатывается как имеющий признаки злого умысла.