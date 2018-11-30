Рост экономики Эстонии превысил четыре процента

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Департамента статистики, отметив, что по сравнению со вторым кварталом откорректированный показатель ВВП с учетом сезонных особенностей и количества рабочих дней вырос на 0,4 процента, а по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 3,9 процента.

Седьмой квартал подряд наибольший вклад в рост экономики вносил сектор строительства, на втором месте — перерабатывающая промышленность, вклад которой оказался крупнейшим за три последних года. Заметный вклад в рост ВВП внесли также научно-техническая деятельность, перевозки и складское хозяйство, услуги информации и связи. Основными тормозами роста экономики были сельское хозяйство, лесная промышленность и рыбный промысел. В течение двух лет вносившая большой вклад в рост экономики горная промышленность в третьем квартале нынешнего года оказывала негативное влияние.

Внутренний спрос в Эстонии в третьем квартале вырос на 6,4 процента. Как отметил департамент статистики, значительно способствовало росту показателя размещение капитала в основное имущество, которое выросло на 4,2 процента.

Инвестиционная деятельность выросла, больше всего оказало влияние на рост показателя инвестирование предприятий в здания и сооружения, а в управленческом секторе в машины и оборудование. Темп роста частного потребления в третьем квартале замедлился до 4,1 процента.

Экспорт товаров и услуг во втором квартале вырос на 0,8 процента, при этом товарный экспорт вырос на 0,1 процента . Больше всего на этот показатель повлиял экспорт таких товаров как компьютеры, электроника, оптика, моторные транспортные средства, прицепы и полуприцепы. Быстро растущий экспорт услуг больше всего ощутил на себе влияние обслуживания компьютерной техники, инфоуслуг и услуг в строительстве.

Импорт товаров и услуг в третьем квартале вырос на 6,1 процента, при этом импорт услуг на 4,4 процента. Нетто-доля экспорта в ВВП Эстонии в третьем квартале составила 11,2 процента.