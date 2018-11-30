«Поездка на автобусе зависит от настроения водителя?»: пассажиров оставили на остановке

Ехавший по направлению Валга-Тарту автобус должен был остановиться в Тсиргулийна в 7:46 утра. «Люди ждали в автобусном павильоне. Автобус вовремя начал приближаться к остановке и замедлил ход, но не остановился. Предполагаю, что водитель автобуса не видел людей издалека, но, доехав до павильона, было невозможно не увидеть людей. Надеялась, что водитель автобуса затормозит чуть дальше, но этого, к сожалению, не случилось», - описывает случившийся в понедельник инцидент ожидавшая автобуса Катре Карья.

Ждавшая с ней автобус девушка сказала, что, возможно, знает водителя автобуса и попыталась связаться с ним. Из разговора ожидавшие автобуса услышали, что автобус должен приехать за ними, но через 20 минут ожидания так ничего и не произошло. Стало понятно, что автобус не приедет.

Не продемонстрировали желание ехать

«Водитель автобуса решил, что он не вернется, поскольку люди стояли в недостаточно видном месте. Водитель признал, что видел людей в павильоне! Зная о неприятном опыте других с поездками на автобусах в этом регионе, возникает вопрос: действительно мое ежедневное попадание на работу зависит от настроения и менталитета водителя автобуса?» - спрашивает Карья.

По словам представителя Taisto Liinid OÜ Яна Ландрата, водитель автобуса написал объяснительную, что он действительно видел в тот день двух пассажиров в павильоне возле автобусной остановки Тсиргулийна. По манере поведения пассажиров, водитель сделал вывод, что они не хотят ехать на его автобусе. И поскольку на остановку Тсиргулийна никто не выходил, он продолжил путь в сторону Тарту. Водитель автобуса объяснил, что в то же самое время по этому же маршруту едет и автобус уездных линий и люди из-за бесплатного проездка, как правило, идут на него.

«Нам тяжело понять, что заставило нашего водителя так подумать и сделать. Мы, безусловно, не считаем его поведение правильным. Если в автобусном павильоне есть люди, то для того, чтобы понять, кто из них хочет ехать на одном или другом автобусе, необходимо в любом случает остановиться или замедлится настолько, чтобы была возможность убедиться, есть ли желающие ехать с ним. Конечно, не в наших интересах оставлять на дороге желающих ехать на платном автобусе. Случай достоин сожаления», - ответил Ландрат.

Пассажиры должны быть заметны

Ландрат также отметил, что сейчас в темное и земнее время автобусное предприятие получает отзывы, в которых люди сообщают, что автобус по какой-то причине не взял их и проехал мимо остановки. Фирма просит пассажиров, чтобы их было как можно сильнее видно на остановке: безусловно, следует носить отражатели или использовать карманный фонарик или телефон. Также автобус необходимо ждать прямо на остановке.

«Если у городских и уездных линий скорости небольшие, автобусы линий дальнего следования едут, как правило, со скоростью 90 км/ч. Если никто на остановке не выходит и издалека не видно, что кто-то подходит, на каждой остановке автобус останавливаться не обязан. Часто причина, что автобус проезжает мимо, что ждут его, например, в машине или прячутся в автобусном павильоне так, что пассажир не виден водителю автобуса. Поэтому необходимо как можно точно дать знак водителю о желании поехать, например, помохать рукой», - сказал Ландрат.

Фирма извиняется перед клиентами

Через несколько дней после инцидента Карья сообщила, что представитель Taisto Liinid попросил у нее прощения.