Осиновский: разгневанное меньшинство может увезти страну в кювет

- Миграционное соглашение не было одобрено правительством и получило в Рийгикогу 41 голос в поддержку. Стоил ли того правительственный кризис, затянувшийся на несколько недель?

- Да, стоил. Для нас это был вопрос принципа. Неприемлемо раскачивать внешнеполитические позиции Эстонии ради краткосрочной цели. Поведение “Отечества” – под давлением EKRE они сделали резкий разворот – было некрасивым, но для меня было важно, что мы сумели разрешить этот вопрос. Речь идет о натиске правого радикализма, у которого есть и другие влияния. Фронт был прорван не «Отечеством», а реформистами, чьи глава фракции и председатель комиссии по иностранным делам дрогнули первыми, потом подтянулось «Отечество». Важно отметить, что объектом нападения EKRE была не внешняя политика, а государство как таковое. Это часть недоверия, которое сеется в отношении государственных институтов. За неделю до этого они резвились над правовой системой, теперь сказали, что эстонская профессиональная дипломатия не знает, что такое национальные интересы Эстонии.

- Как это “Отечество” изменило свою точку зрения? Мы ведь все время знали, какая у них точка зрения относительно миграции?

- В марте правительство придерживалось единого мнения относительно миграционного соглашения. EKRE долго пыталось нагнать страху, но другие партии придерживались разумной и спокойной линии, пока, наконец, фронт не был прорван. Внезапно был сделан резкий разворот, и они отошли от позиций, по которым правительство договорилось в марте.

- Мы оказались бы в другом положении, если бы правительство просто проголосовало по этому вопросу на заседании?

- Тогда “Отечеству” пришлось бы решать, остаться в правительстве или нет.

- Они и так несколько раз оказывались в такой ситуации. И никуда не ушли.

- Да, но решили бы они в таком случае уйти или нет, я не могу сказать. Но, если бы их переехали, это точно было бы заметнее, чем то, что произошло в парламенте.

Натиск зла принимает все более гротескные формы и масштабы. Что праворадикальная повестка все больше будет давить и начнет диктовать политику государства, было постепенным процессом.

- Соцдемы часто говорили в контексте EKRE, что меньшинство диктует большинству, теперь же миграционное соглашение в Рийгикогу получило поддержку меньшинства, и таким образом было принято решение поддержать документ.