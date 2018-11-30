Сколько стоит жилье в лучших странах мира

1. Недвижимость в столице Норвегии Осло стоит довольно дорого: по данным портала Numbeo на ноябрь 2018-го, квадратный метр в центре Осло обойдется покупателю примерно в 7,8 тысячи евро, а аренда однокомнатной квартиры в центре города стоит 1,3 тысячи евро в месяц.

Альтернатива дорогому Осло — второй по величине город Норвегии Берген, расположенный на западном побережье в окружении фьордов. Недвижимость здесь стоит дешевле: покупка — 5,5 тысячи евро за квадратный метр, аренда — 1,1 тысячи евро за квартиру в месяц.

2. Недвижимость в Цюрихе, столице немецкоязычного кантона Швейцарии, стоит в среднем 12,5 тысячи евро за квадратный метр. Аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется в 1,5 тысячи евро в месяц.

3. Стоимость недвижимости в Австралии сопоставима с европейской. Так, в центре Сиднея можно купить однокомнатную квартиру по цене 8,9 тысячи евро за квадратный метр, а арендовать жилье — за 1,6 тысячи евро в месяц.

4. Квартиры в центре Дублина стоят в три раза дешевле, чем в Лондоне: квадратный метр в столице Ирландии обходится в 6,1 тысячи евро, месячная аренда однокомнатной квартиры — в 1,5 тысячи евро.

Тем, кто рассчитывает на невысокие цены в Ирландии, стоит рассмотреть небольшие города. Например, в 250 километрах от столицы находится университетский городок Корк, где можно купить квартиру по цене 2,3 тысячи евро за квадратный метр, а арендовать - всего за тысячу евро в месяц.

5. Хотя рынок недвижимости Германии считается одним из самых разогретых в Европе, цены во многих крупных немецких городах ниже, чем в других европейских мегаполисах. Так, квадратный метр в центре Берлина или Кельна стоит порядка 5,2 тысячи евро, а аренда однокомнатной квартиры обойдется в 700–800 евро в месяц.