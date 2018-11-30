Посидят еще: Мосгорсуд отклонил жалобы Кокорина и Мамаева

«Суд отказался передавать кассационные жалобы на законность и обоснованность решений суда на рассмотрение президиума», – сказала пресс-секретарь суда Ульяну Солопову.

Кокорин и Мамаев помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».