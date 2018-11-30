Пт, 30.11.2018
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  • Посидят еще: Мосгорсуд отклонил жалобы Кокорина и Мамаева

Посидят еще: Мосгорсуд отклонил жалобы Кокорина и Мамаева

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Александр Кокорин.

ФОТО: SCANPIX

Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на заключение под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Суд отказался передавать кассационные жалобы  на законность и обоснованность решений суда на рассмотрение президиума», – сказала пресс-секретарь суда Ульяну Солопову. 

Кокорин и Мамаев помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

Игрокам грозит до семи лет заключения.

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