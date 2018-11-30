В чем секрет хорошей зимней куртки?

Защита от дождя, ветра и холода

Отличная куртка обеспечивает защиту от погодных условий. Именно это главная причина, по которой человек начинает искать зимнюю куртку. Гарантия устойчивости к погодным условиям предполагает тщательно подобранную водоотталкивающую или непромокаемую верхнюю ткань, которая защитит от ветра, холода и дождя. На 100% непромокаемая куртка не только изготовлена из непромокаемой ткани, но и снабжена проклеенными лентой швами. На всякий случай ищите символ защиты от дождя по EN 343, он означает, что куртка прошла испытания и отвечает стандарту непромокаемой дождевой одежды.

Хорошая воздухопроницаемость

Отличная куртка хорошо пропускает воздух! Это необходимо, чтобы при более активном движении выводить из-под куртки выделяемое телом излишнее тепло. В противном случае человек все-таки промокнет. Не от дождя, а от тепла, выделяемого его собственным телом. Общее правило гласит, что водоотталкивающая куртка пропускает воздух несколько лучше непромокаемой. Стоит знать, что при минусовых температурах воды нет, следовательно, полная непромокаемость в этом случае и не требуется.

В куртке на добротной подкладке технологии 37,5® очень хорошо регулируются условия под курткой. Технология 37,5® удерживает тепло, когда Вы мерзнете, и активируется, когда Вам становится жарко. В том, что касается воздухообмена и влагопроводности, эта технология до сих пор не имеет себе равных. Основанная на ней ткань содержит натуральные активные частицы, изготовленные из скорлупы кокосового ореха и вулканических минералов, которые сначала фиксируют и затем выводят возникающие при потении влажные пары. Эти активные частицы увеличивают поверхность ткани на 800% и приводят к возникновению уникальной движущей силы, которая направляет влагу наружу.



ФОТО: Tamrex

Удобство

Отличная куртка сидит как влитая! Куртки, повторяющие естественное движение тела, изготовлены из десятков тканевых деталей, так хитроумно сшитых, что получаемый в результате просторный предмет одежды очень хорошо сидит и не стесняет свободу движений. Куртку 3D-покроя не чувствуешь и не замечаешь на себе, ведь она не тянет, не задирается, не слишком тяжела и т. п.

Функциональность