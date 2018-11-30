В Кохтла-Ярве построят дом для людей с психическими расстройствами

Директор по вопросам недвижимости Hoolekandeteenused Карл Мянд обратился с ходатайством к городской управе Кохтла-Ярве об условиях проектирования здания по улице Салу, 15а. Его план предусматривает строительство жилого здания для людей с особыми потребностями. Планируемое здание двухэтажное, а площадь застройки составит около 420 квадратных метров, пишет «Северное побережье».

Общая планировка Ахтмеской части города в этом районе предусматривает разбивку на участки для жилищной застройки.

«С учетом решения общей планировки в этом районе и сформировавшегося там типа застройки, где половина домов на улице Сала пятиэтажные и прилегающие к ним участки планируются как разноуровневая застройка, проектирование жилого дома на участке по улице Салу, 15а возможно без проведения детальной планировки. Планируемая застройка не нарушает в данном районе тип застройки, целевое назначение участков и их размеры», - говорится в ответе горуправы.

Hoolekandeteenused согласно построить подъездные пути и техносети до места их подключения за свои средства, и на сей счет заключается соответствующее соглашение.

Директор Hoolekandeteenused Лийна Ланно сказала, что здание будет готово, очевидно, в 2019 году. Оно будет состоять из четырех квартир, где разместятся до 24 человек.

Таким образом в Кохтла-Ярве расширяется сфера услуги, предусмотренная для людей с особыми психическими потребностями, которые не нуждаются в круглосуточном уходе и надзоре. Сейчас такая услуга оказывается в десятиместном подразделении по бульвару Эстония.

Возведение новых домов с реорганизацией попечительских учреждений советской эпохи проводится при поддержке Европейского фонда регионального развития. Вместо комбинатов на сотни мест в Эстонии строятся здания, вписывающиеся в местную жилую среду и насчитывающие не более 30 мест.

«Наша задача - вернуть этих людей в общину. Сотрудничество с Кохтла-Ярве протекает приятно и конструктивно. Здесь понимается важный аспект: подобная жилплощадь нужна на случай, если человек по какой-то причине не способен к самостоятельному обустройству и нуждается в руководстве со стороны. Сейчас при поддержке Европейского фонда регионального развития можно построить эти дома, а в дальнейшем самоуправления должны будут сами изыскивать для этого денежные средства», - отмечает Ланно.

Услугу проживания в социуме Hoolekandeteenused оказывает и в Йыхви, где планируется создать 20 мест обслуживания. Поначалу в программе было приобретение в Йыхви здания покрупнее — в этом контексте рассматривалось как здание на Виру, 3, так и на улице Парги (бывшее здание EAS). В конце концов решили в пользу квартир, которые расположены в жилых домах на Пуру-теэ и Нарвском шоссе. Первый сектор в Йыхви был открыт два года назад.

«Соседи по дому очень хорошо приняли жильцов. И они сами счастливы переменам в жилищных условиях, которые вывели их из огромного попечительского дома. Большинство нашли себе работу и стали полезными членами общества», - утверждает Ланно.

Такая услуга обходится государству значительно дешевле, чем круглосуточное содержание в спецучреждениях. В ночное время сотрудников на месте нет, но руководитель всегда на страже. Большинство клиентов в состоянии работать либо полный день, либо с частичной занятостью. Домашними занятиями занимаются сообща — готовят вместе с сотрудниками пищу, занимаются уборкой как внутренних помещений, так и дворовой территории.