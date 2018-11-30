Спортивное белье или рабочее белье – вот в чем вопрос!

При этом нет разницы, платят нам за эту деятельность или нет. Отличное рабочее белье – это отличное спортивное белье, и наоборот.

Хлопок не подходит

Выбор теплого белья зависит от нескольких обстоятельств, например, от степени подвижности, продолжительности вашей деятельности, а также от погодных условий.

Самый неудачный выбор для нижнего слоя одежды – это хлопковая футболка. Конечно, хлопок – натуральный материал, не раздражающий кожу, но когда вы потеете в холодную погоду, он оказывается самым непрактичным. Хлопковая футболка очень долго удерживает в себе влагу, а влажная вещь, с которой контактирует ваше тело, очень быстро приведет к замерзанию. Мокрое тело остывает в 20 раз быстрее, чем сухое!

Хорошо отводит влагу от тела

Во избежание замерзания нужно следить за тем, чтобы поверхность кожи оставалась сухой. Это помогает обеспечить быстро высыхающее техническое белье, изготовленное из синтетической ткани, – оно отводит влагу с поверхности тела в следующий слой одежды. Так кожа остается сухой, и тело не остывает. Примеряя теплое белье, выбирайте такой размер, чтобы белье облегало тело – так его действие будет наиболее эффективным.

Функциональность

При изготовлении хорошего белья используются ткани с разными структурами. Разные части тела выполняют разные задачи, поэтому защищать их тоже нужно по-разному. К примеру, в местах расположения больших мышц, на плечах и в районе почек белье должно быть толще, ткань должна изолировать и поддерживать. На участках с большим потоотделением (полмышки, спина, грудь, область паха и т.д.), напротив, следует обеспечивать лучшую вентиляцию, которую гарантирует ткань редкого переплетения.



ФОТО: Tamrex

Без швов

Для хорошего удобного белья характерно минимальное количество швов. При активном движении возникает трение в местах соприкосновения тела и одежды, поэтому стоит выбирать белье, в котором отсутствуют продольные швы или они расположены в других местах.

Вторит линиям тела

Хорошее белье эластичное, и, благодаря продуманному покрою, оно вторит естественным линиям тела. Это помогает белью облегать тело и выполнять свою функцию. Хорошее белье вы не будете чувствовать, оно должно слиться с телом и ощущаться, словно вторая кожа.

Мягкая внутренняя поверхность ткани

Интенсивное движение, которое длится по несколько часов, ставит экстремальные условия для всего, что соприкасается с кожей. Со временем плохо подобранное белье начнет натирать наиболее нежные места. Но к счастью, белье некоторых производителей, в дополнение ко всему вышеперечисленному, хвалят еще и за это качество.

Прочность

Белье FlexiWork от Snickers Workwear очень устойчиво как к стирке, так и к истиранию. Стирайте его при 60 градусах, чтобы избавиться от бактерий, которые при 30-40 градусах не погибают, – и спустя годы вы с приятным удивлением обнаружите, что ваше белье все еще выглядит как новое!