Пт, 30.11.2018
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  • Фото: в маленькой деревне Мурасте покупателя ждет большая квартира

Фото: в маленькой деревне Мурасте покупателя ждет большая квартира

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ФОТО: KV.EE

Квартира в Мурасте уже логично и продуманно спланирована, но у покупателя появится возможность дальнейшей перестройки и переделки, уверяет портал Kodustiil. 

Трехкомнатная квартира площадью 114,8 квадратных метров состоит из двух соединенных вместе квартир. Получилось просторное и светлое жилое пространство из трех больших комнат с тремя большими балконами, на которых в теплую погоду так приятно наслаждаться утренним кофе или вечерней беседой с гостями за бокалом вина. 

ФОТО: KV.EE

Квартира отлично подходит для большой семьи: здесь много мест для хранения, а площадь позволяет выделить помещения для игр и беготни. 

ФОТО: KV.EE

Во дворе детям тоже будет хорошо: большая игровая площадка вполне безопасна. На расстоянии пешей прогулки находятся море и сосновый бор. 

ФОТО: KV.EE

Дополнительная информация находится ЗДЕСЬ. 

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