Фото: в маленькой деревне Мурасте покупателя ждет большая квартира

Трехкомнатная квартира площадью 114,8 квадратных метров состоит из двух соединенных вместе квартир. Получилось просторное и светлое жилое пространство из трех больших комнат с тремя большими балконами, на которых в теплую погоду так приятно наслаждаться утренним кофе или вечерней беседой с гостями за бокалом вина.

ФОТО: KV.EE

Квартира отлично подходит для большой семьи: здесь много мест для хранения, а площадь позволяет выделить помещения для игр и беготни.

ФОТО: KV.EE

Во дворе детям тоже будет хорошо: большая игровая площадка вполне безопасна. На расстоянии пешей прогулки находятся море и сосновый бор.

ФОТО: KV.EE