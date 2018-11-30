В холода одевайтесь слоями

Холодный, темный и дождливый сезон в Эстонии достаточно длинный. Но он не помешает пристрастию эстонцев проводить много времени на улице, если умело одеться.
Не важно, нужна ли Вам одежда для выполнения повседневной работы, длинного и трудного похода, занятий вокруг дома или, чтобы порезвиться во дворе с детьми. Общая черта у всех этих видов деятельности одна – активное движение, которое, при наступлении холодного и сырого времени, требует большей мудрости и вдумчивости.
В эстонском климате в холодное время важна теплостойкость одежды. Поэтому при выборе зимней одежды не стоит забывать о двух принципах: одевайтесь слоями и обращайте внимание на то, чтобы Вам удобно было двигаться. Важна также шапка, ведь большое количество выделяемого телом тепла теряется именно через непокрытую голову и шею.
Прежде чем выбирать зимнюю одежду, нужно подумать, сколько времени обычно уходит на активные занятия на улице, – движущемуся человеку нужна многослойная и хорошо пропускающая воздух одежда, которая быстро отводит от тела влагу и которую по мере продвижения работы можно послойно снимать.
Самое важное – чтобы тело было сухим и теплым. Это не всегда так уж просто обеспечить – хоть сколько-нибудь активное движение заставляет человека в зимней одежде потеть. Если одежда не позволяет влаге тела испаряться, в худшем случае она остается на поверхности кожи или циркулирует между телом и одеждой, вызывая жаркое и удушливое чувство.
В холодную погоду нужно одеваться слоями. Три основных слоя одежды:
- Теплое белье, задача которого – сохранять в сухости поверхность кожи и давать тепло.
- Промежуточная одежда, т.е. какая-либо кофта, фуфайка или флис, задача которых – изолировать тепло тела.
- Слой, устойчивый к погодным условиям, т.е. какая-либо теплая, но при этом легкая и пропускающая воздух зимняя куртка или, в дождливую погоду – более легкая куртка от дождя.
Очень хороший ассортимент качественной, удобной и функциональной зимней одежды можно примерить в TAMREX. Неожиданным образом, магазин рабочей одежды предлагает по разумным ценам хорошие решения для свободного времени как для мужчин, так и для женщин и даже кое-что для детей.
На полках магазинов TAMREX найдется все необходимое для соблюдения принципов трехслойности одежды.
Для первого слоя:
Для второго слоя:
Для третьего слоя:
- теплая, непромокаемая и пропускающая воздух Snickers Workwear зимняя куртка
- более легкая Snickers Workwear куртка от дождя
- мягкая куртка Snickers Workwear softshell
На ноги:
- легкие и прочные COFRA зимние сапоги
- NOKIAN качественные резиновые сапоги
На руки:
- TAMREX зимние перчатки серии Pro, которые сидят как влитые.
На голову:
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