В холода одевайтесь слоями

Не важно, нужна ли Вам одежда для выполнения повседневной работы, длинного и трудного похода, занятий вокруг дома или, чтобы порезвиться во дворе с детьми. Общая черта у всех этих видов деятельности одна – активное движение, которое, при наступлении холодного и сырого времени, требует большей мудрости и вдумчивости.

В эстонском климате в холодное время важна теплостойкость одежды. Поэтому при выборе зимней одежды не стоит забывать о двух принципах: одевайтесь слоями и обращайте внимание на то, чтобы Вам удобно было двигаться. Важна также шапка, ведь большое количество выделяемого телом тепла теряется именно через непокрытую голову и шею.

Прежде чем выбирать зимнюю одежду, нужно подумать, сколько времени обычно уходит на активные занятия на улице, – движущемуся человеку нужна многослойная и хорошо пропускающая воздух одежда, которая быстро отводит от тела влагу и которую по мере продвижения работы можно послойно снимать.

Самое важное – чтобы тело было сухим и теплым. Это не всегда так уж просто обеспечить – хоть сколько-нибудь активное движение заставляет человека в зимней одежде потеть. Если одежда не позволяет влаге тела испаряться, в худшем случае она остается на поверхности кожи или циркулирует между телом и одеждой, вызывая жаркое и удушливое чувство.

В холодную погоду нужно одеваться слоями. Три основных слоя одежды:

Теплое белье, задача которого – сохранять в сухости поверхность кожи и давать тепло. Промежуточная одежда, т.е. какая-либо кофта, фуфайка или флис, задача которых – изолировать тепло тела. Слой, устойчивый к погодным условиям, т.е. какая-либо теплая, но при этом легкая и пропускающая воздух зимняя куртка или, в дождливую погоду – более легкая куртка от дождя.



ФОТО: Tamrex

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На полках магазинов TAMREX найдется все необходимое для соблюдения принципов трехслойности одежды.

Для первого слоя:

Для второго слоя:

Для третьего слоя:

На ноги:

На руки:

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На голову: