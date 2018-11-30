Шерсть не колется: это возможно?

Находящийся в Швеции и изготавливающий тёплое нижнее бельё и промежуточные слои одежды Woolpower знает, что значит ХОЛОДНАЯ ПОГОДА, как избежать простуды, как тело реагирует на холод и как продержаться в теплоте долгое время даже в самый сильный мороз. Это - благодаря многолетнему опыту, который начался с сотрудничества со шведской армией. Решения требовала проблема, как избежать простуды, травм от холода и даже смертей от замерзания среди солдат.

Решение нашли в начале семидесятых, разработав шерстяное фроте (Ullfrotte Original). Это прочная шерстяная ткань, изготовленная из тонкой шерсти мериноса, маленькой доли синтетики и больше всего - из воздуха.



ФОТО: Tamrex



80% воздуха

Действительно, целых 80% из шерстяного фроте составляет воздух! Материал, насыщенный воздухом, имеет ограниченный контакт с кожей, а таким образом и меньше точек, через которые тепло может покинуть тело. Тепло тела пропадает в основном через ткань, которая соприкасается с телом.

Нижнее бельё , промежуточный слой одежды и шапки-носки Woolpower изготовлены из ткани из шерсти мериноса, которая с одной стороны имеет гладкую поверхность, а с другой (со стороны тела) мягкую, петлистую поверхность. Пушистые петли ткани скомбинированы с кудрявым волокном шерсти, образовав изделие, которое вмещает очень много воздуха.

Впитывает влагу

Когда тело потеет, напор в ткани растёт, а молекулы влаги пытаются выйти туда, где прохладнее и напор - меньше. Если ткань редкая и шерстяное волокно имеет правильные свойства, они помогают транспортировать влагу от тела. Шерстяное фроте Ullfrotte Original помогает Вам сохранить тепло даже тогда, когда намокнет. И наоборот: когда на улице тепло, ткань из шерсти мериноса Woolpower действует охлаждающе.



ФОТО: Tamrex

Не kолется

Шерсть мериноса очень тонкая, мягкая и кудрявая, таким образом являясь превосходным материалом для носки на коже. Ответ на вопрос, почему некоторые виды шерсти мериноса чешутся, а шерсть от Woolpower - нет, даёт питание овец. Волокна шерсти овец-мериносов, которые могут круглогодично питаться на улице свежей зелёной травой, длинные, тонкие и кудрявые. При соприкосновении с кожей они легко сворачиваются и не колются. У овец, которые часть года должны проводить в помещении, питаясь сушёной или искусственной едой, вырастает более толстая, короткая и не такая кудрявая шерсть. При соприкосновении с кожей она на так легко сворачивается и вызывает колючее ощущение или чесание.

Woolpower добывает шерсть из ферм овец-мериносов, находящихся в Патагонии и Уругвае, где в очень хороших условиях растут счастливые овцы. Они могут много двигаться, целый день находиться на улице и есть свежую еду.

Натуральные катышки

Проносив свой Woolpowerit какое-то время, заметишь катышки шерсти. Не пугайся, в этом нет ничего необычного - причина в том, что одежда изготовлена из натурального материала. Катышки не уменьшают функциональность и носкость одежды. Woolpower выбрал сохранение кучерявости шерсти вместо того, чтобы её вычесать. Этими катышками можешь гордиться!

Самоочищающийся эффект

Кератин, содержащийся в шерсти, разлагает бактерии, вызывающие неприятный запах. Ядро шерстяного волокна содержит клетки двух типов, впитывающие разное количество влаги. Клетка одного типа набухает больше, чем другая, вызывая этим движением трение с другим типом клеток. Это и создаёт механический эффект самоочистки.

Машинная стирка при 60 градусах.

Поверхность шерстяных волокон водоотталкивающая и избегает размножение бактерии, а таким образом и образование неприятного запаха. Шерстяную одежду не надо часто стирать, вместо этого хорошо подходит проветривание во влажную погоду. Одежду Woolpower можно стирать в стиральной машине при 60 градусах, она не садиться. Обязательно используйте средство для стирки с содержанием ланолина!

В магазинах TAMREX по Эстонии или в интернет-магазине www.tamrex.ee можно найти большой выбор одежды Woolpower:

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