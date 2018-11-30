Робот-курьер будет весить почти 100 кг, сможет перевозить посылки до 200 кг как днем, так и ночью.

Как и робот-курьер Starhip, который в десять легче, аналог Cleveron также предназначен для занимающихся торговлей предприятий. Задача робота – автоматизировать работу курьера и обеспечить автономную передачу посылки.

Робот-курьер подобно самоуправляемому автомобилю сможет мчаться мимо машин, в то же самое время перевозя посылку весом в несколько сотен килограммов. Когда доедет до нужного места, робот сможет поместить посылку в находящийся у дома почтовый автомат и направиться в следующий пункт назначения, при желании посылку можно забрать и самому человеку.