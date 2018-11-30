Двое мужчин в масках ограбили магазин: полиция ищет преступников

Преступники, личности которых до сих пор не установлены, взломали кассовый аппарат и забрали около 250 евро. Точный размер ущерба устанавливается.

Полицейские привлекли дополнительные силы и начали искать сбежавших. Полицейские и служебная собака проверили тропы здоровья Раэкюла, Центр отдыха Рейу и участки отведенные в Рейу под гольф, но, к сожалению, воры не были пойманы и поиски закончили в 00:30.