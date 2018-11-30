Двое мужчин в масках ограбили магазин: полиция ищет преступников
30 ноября 2018, 12:30
Вчера в 22:18 в полицию поступило сообщение, что в волости Хяэдемеэсте, в деревне Рейу в магазин-кафе зашло двое мужчин в масках. Один из них толкнул и ударил 41-летнего работника, передает Pärnu Postimees.
Преступники, личности которых до сих пор не установлены, взломали кассовый аппарат и забрали около 250 евро. Точный размер ущерба устанавливается.
Полицейские привлекли дополнительные силы и начали искать сбежавших. Полицейские и служебная собака проверили тропы здоровья Раэкюла, Центр отдыха Рейу и участки отведенные в Рейу под гольф, но, к сожалению, воры не были пойманы и поиски закончили в 00:30.
Полиция просит всех, кто вчера вечером в районе Раэкюла заметил подозрительных лиц или деятельность, сообщить об этом по номеру 112.