Доигрались, довоевались: Южную Америку лишили главного матча года

Встреча была перенесена из соображений безопасности. Матч между двумя клубами должен был состояться 24 ноября. Однако из-за атаки болельщиков «Ривера» на автобус с игроками «Бока Хуниорс» встреча была сперва перенесена на сутки, а потом и вовсе на неопределенный срок.

«Что мне делать, если я хочу сводить свою семью на матч? Мне нужно ехать в Мадрид для этого? Не все работают президентами. Знаете, сколько это стоит? КОНМЕБОЛ – бедствие для футбола. Они непригодны для этой работы», – сказал Марадона.