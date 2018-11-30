Россия: число конфликтных ситуаций над Балтикой снизилось почти до нуля

"Реализация достигнутых договоренностей позволила практически до нуля снизить количество конфликтных ситуаций в воздушном пространстве стран Балтии, в том числе с участием истребителей НАТО, а также в целом повысить безопасность полетов в балтийском регионе", - сказал Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

Совместно с Росавиацией, отметил он, проведена работа по определению и опубликованию в национальных перечнях аэронавигационной информации Финляндии, Латвии и Эстонии международных поворотных точек маршрута полёта для самолётов государственной авиации России из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно.