Россия: число конфликтных ситуаций над Балтикой снизилось почти до нуля

Число конфликтных ситуаций над Балтикой с участием истребителей НАТО снизилось почти до нуля благодаря договоренностям с Финляндией, Латвией и Эстонией, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Реализация достигнутых договоренностей позволила практически до нуля снизить количество конфликтных ситуаций в воздушном пространстве стран Балтии, в том числе с участием истребителей НАТО, а также в целом повысить безопасность полетов в балтийском регионе", - сказал Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.
Совместно с Росавиацией, отметил он, проведена работа по определению и опубликованию в национальных перечнях аэронавигационной информации Финляндии, Латвии и Эстонии международных поворотных точек маршрута полёта для самолётов государственной авиации России из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно.
"Введение в эксплуатацию в 2018 году автоматизированной военно-гражданской системы планирования использования воздушного пространства повысило безопасность полётов в московской зоне, а также обеспечило эффективное и оперативное решение совместных задач с московским центром автоматизированного управления воздушным движением", - сказал Мизинцев.