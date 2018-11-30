Исследование: более 2500 ВИЧ-позитивных в Эстонии не лечатся

По словам автора исследования «Количество людей с диагностированным ВИЧ и привлеченных к лечению в Эстонии в период 2000-2017 годы», младшего научного сотрудника Института развития здоровья Лийс Лемсалу, в течение последних десяти лет постоянно проходивших лечение ВИЧ-позитивных людей было больше, чем выявлялось новых заражений.

«Это показывает, что получившие в прежние годы диагноз люди в итоге попадают под наблюдение врачей, специализирующихся на инфекционных заболеваниях, которые назначают им антиретровирусное лечение. Последовательное антиретровирусное лечение позволяет держать вирус в организме под контролем, и ВИЧ-позитивный человек может жить полноценной жизнью без значительной угрозы дальнейшей передачи вируса. Врачам, социальным работникам и людям, формирующим политику, теперь нужно совместно работать над тем, чтобы как можно больше людей продолжали лечение и не прерывали его – без этого установить границы распространению ВИЧ не получится», - сказала Лемсалу.

По ее словам, огорчает то, что в Эстонии по-прежнему есть более 1000 человек, которые не знают, что являются носителями вируса: «Пройти тест на ВИЧ бесплатно можно у семейного врача, в консультационном кабинете, или, например, в торговых центрах во время недели быстрого тестирования. Каждый может и должен себя регулярно проверять – так вы позаботитесь о себе и здоровье своих близких, и сможете предотвратить дальнейшее заражение».

В ходе исследования также выяснилось, что в Эстонии количество случаев ВИЧ на 20 процентов переоценено. Если в течение 30 лет ВИЧ был диагностирован у 9711 человек, то, анализируя различные базы данных, можно найти точную информацию лишь о 7770 человек.

На конец прошлого года из всех людей, имеющих диагноз ВИЧ, уже умерил 24 процента, то есть 1831 человек. Из них 17 процентов так и не попали на лечение. Самыми распространенными причинами смерти были передозировки от наркотиков и вирусные и паразитарные заболевания.

По состоянию на конец 2017 года в Эстонии жили 5939 людей, имеющих диагноз ВИЧ. 40 процентов из них – женщины, три четверти находятся в возрасте 30-49 лет, и 23 процента в течение последних десяти лет сидели в тюрьме. Больше всего ВИЧ-позитивных живет в Ида-Вирумаа (42 процента) и в Харьюмаа (39 процентов). Львиная доля, или 90 процентов, живущих с ВИЧ, после постановки диагноза обратились за помощью к врачу, 58 процентов, по состоянию на конец 2017 года, находились под постоянным наблюдением у инфекциониста.

Согласно результатам исследования, за прошедшие годы у ВИЧ-позитивных людей в Эстонии родились 4239 детей, 87 процентов из которых по состоянию на конец 2017 года должны были быть несовершеннолетними. У 18 процентов детей оба родителя имеют диагноз ВИЧ. По данным Департамента здоровья, в Эстонии проживают 46 детей, которые получили ВИЧ от матери.

По состоянию на 23 ноября в этом году в Эстонии были выявлены 173 новых случаев ВИЧ. Лечение от ВИЧ в Эстонии бесплатное.

Сегодня жители и гости Выру и Пярну могут пройти быстрое тестирование на ВИЧ в рамках недели быстрого тестирования. В Выру принимают в центре молодежного консультирования (Jüri, 19a, IV этаж, 14.00-16.00), а в Пярнуском центре ждут с 17 до 19 часов. Бесплатно пройти тестирование можно в любое время: у семейного врача, у врача-специалиста (гинеколога, уролога, андролога, дерматовенеролога), в центрах молодежного консультирования и в кабинетах тестирования.