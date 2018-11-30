Ученые объясняют, почему на праздники стоит нарядить дома настоящую, а не пластмассовую елку

Привезти елку из леса всегда было традицией в семьях Эстонии: детей – на санки, и в лес за елкой. И елка каждый год разная, порой чуть кривая и невзрачная, но все же родная эстонская новогодняя елка.

Made in China

В искусственной елке нет ничего эстонского. Основной производитель елок из поливинилхлорида (PVC, или ПВХ) – Китай. Даже если на упаковке написано, что произведено в Евросоюзе, можно не сомневаться: материал ПВХ – из Китая.

Чтобы точнее понять, что за зверь такой - искусственная елка, Tartu Postimees прихватил с собой ветку искусственной елки и отправился с ней в лабораторию, где доцент органической химии Тартуского университета Сийм Сальмар провел анализы и заглянул в её «химическую душу».

Осмотрев ветку, Сальмар подтвердил, что это ель из поливинилхлорида, который разлагается в природе от 200 до 400 лет. Таким образом, если закопать искусственную елку в землю, она сохранится почти навечно.

Сальмар рассказал, что если елка сделана из поливинилхлорида, то к ней нужно добавлять стабилизаторы, обычно это тяжелые металлы – олово или свинец - которые делают изделие гибким. Свинец, к примеру, запрещен в Европейском Союзе, потому что относится к трем самым ядовитым металлам.

После проведения анализов выяснилось, что стабилизатором в этой искусственной ели послужило олово, а не свинец, так что результат анализов оказался удовлетворительным, и прямой опасности для здоровья людей нет.

Также в ветке нашлось довольно много бора. Если контактировать с ней слишком долго, это может нанести вред здоровью. «Бор используется для повышения огнеупорности», – объяснил Сальмар.

Подводя итоги, Сальмар сказал, что в этой искусственной елке не нашлось ничего запрещенного.

По оценке Сальмара, от пластиковой елки очень сложно избавиться. «Сжигать её точно нельзя, потому что при этом образуются опасные химические соединения». Пристроить такие елки в повторное использование тоже сложно. Некоторые научные статьи подтверждают, что с экологической точки зрения искусственная елка окупится за девять лет. Но с годами под воздействием света и кислорода ПВХ начинает разлагаться и образуются новые соединения, которые не факт, что будут полезными для людей. Сам Сальмар поставит дома живую ель из государственного леса.

ПВХ выделяет и другие ядовитые соединения. На домашней странице Ветеринарно-пищевого департамента о ПВХ написано следующее: поливинилхлорид – это пластмасса с низкой термической стабильностью, при разложении которой (> 70°C) выделяется опасный для здоровья хлороводород (HCl), бесцветный газ с резким запахом. В комнате температура воздуха так высоко не поднимается, но лампочки в елочной гирлянде вполне могут так нагреться.