Ученые объясняют, почему на праздники стоит нарядить дома настоящую, а не пластмассовую елку

Наступило время, когда семьи Эстонии решают вопрос, покупать ли домой елку – и какую. Вариантов много: вообще не покупать елку, приобрести елку или пихту на площадке у магазина, найти на карте Центра управления государственными лесами (RMK) место и поехать за елкой туда, то есть самому привезти елку из леса. Последний вариант – купить искусственную елку.
Привезти елку из леса всегда было традицией в семьях Эстонии: детей – на санки, и в лес за елкой. И елка каждый год разная, порой чуть кривая и невзрачная, но все же родная эстонская новогодняя елка.
Made in China
В искусственной елке нет ничего эстонского. Основной производитель елок из поливинилхлорида (PVC, или ПВХ) – Китай. Даже если на упаковке написано, что произведено в Евросоюзе, можно не сомневаться: материал ПВХ – из Китая.
Чтобы точнее понять, что за зверь такой - искусственная елка, Tartu Postimees прихватил с собой ветку искусственной елки и отправился с ней в лабораторию, где доцент органической химии Тартуского университета Сийм Сальмар провел анализы и заглянул в её «химическую душу».
Осмотрев ветку, Сальмар подтвердил, что это ель из поливинилхлорида, который разлагается в природе от 200 до 400 лет. Таким образом, если закопать искусственную елку в землю, она сохранится почти навечно.
Сальмар рассказал, что если елка сделана из поливинилхлорида, то к ней нужно добавлять стабилизаторы, обычно это тяжелые металлы – олово или свинец - которые делают изделие гибким. Свинец, к примеру, запрещен в Европейском Союзе, потому что относится к трем самым ядовитым металлам.
После проведения анализов выяснилось, что стабилизатором в этой искусственной ели послужило олово, а не свинец, так что результат анализов оказался удовлетворительным, и прямой опасности для здоровья людей нет.
Также в ветке нашлось довольно много бора. Если контактировать с ней слишком долго, это может нанести вред здоровью. «Бор используется для повышения огнеупорности», – объяснил Сальмар.
Подводя итоги, Сальмар сказал, что в этой искусственной елке не нашлось ничего запрещенного.
По оценке Сальмара, от пластиковой елки очень сложно избавиться. «Сжигать её точно нельзя, потому что при этом образуются опасные химические соединения». Пристроить такие елки в повторное использование тоже сложно. Некоторые научные статьи подтверждают, что с экологической точки зрения искусственная елка окупится за девять лет. Но с годами под воздействием света и кислорода ПВХ начинает разлагаться и образуются новые соединения, которые не факт, что будут полезными для людей. Сам Сальмар поставит дома живую ель из государственного леса.
ПВХ выделяет и другие ядовитые соединения. На домашней странице Ветеринарно-пищевого департамента о ПВХ написано следующее: поливинилхлорид – это пластмасса с низкой термической стабильностью, при разложении которой (> 70°C) выделяется опасный для здоровья хлороводород (HCl), бесцветный газ с резким запахом. В комнате температура воздуха так высоко не поднимается, но лампочки в елочной гирлянде вполне могут так нагреться.
Главный специалист бюро отходов Департамента окружающей среды Анника Пертман рассказала, что пластиковую елку, которая ещё пригодна к использованию, стоит пускать в повторное использование. «Непригодные к использованию пластиковые елки следует относить на ближайшую станцию переработки или пункт приема отходов», – сказала она.
Пертман добавила, что некоторые предприятия в Эстонии всё-таки перерабатывают пластиковые отходы, производя из них в основном гранулы. «Работает ли какое-либо из них конкретно с ПВХ-отходами, сказать сложно, так как такую информацию обычно не предоставляют Департаменту окружающей среды при ходатайствовании о лицензии на переработку отходов. А те предприятия, которые всё же уточнили тип пластика в своих данных, согласно ходатайствам, не перерабатывают ПВХ», – рассказала Пертман. Она добавила, что если в Эстонии не находится подходящего предприятия переработки отходов, отходы отправляют за границу.
По словам Марины Карро, руководителя бюро химикатов и безопасности продукции Департамента здоровья, искусственные елки относятся к промышленной продукции и к ним применяются установленные законом требования.
«Согласно Закону о соответствии продукции установленным требованиям, производитель обязан выпускать на рынок или принимать в обращение только безопасные товары и соответствующе информировать потребителя, чтобы дать ему возможность оценить возможные опасности продукции в течение обычного или разумного срока использования», – сказала Карро. Департамент здоровья хоть и не выдает сертификаты на продукцию, но выясняет её безопасность в ходе проверок.
Новогодняя елка из государственного леса
Профессор лесоводства Эстонского университета естественных наук Харди Туллус ни в коем случае не советует использовать искусственные елки, потому что они сделаны из нефтепродуктов. Как сказал Туллус, принося елку из леса, мы не используем ни ископаемое топливо, ни парниковые газы. «Не думаю, что людям нравится смотреть на одну и ту же елку десять лет подряд. И, конечно, ещё хуже покупать каждый год новую пластиковую елку», – сказал он.
Туллус и сам каждый год приносит домой елку из леса неподалеку, потому что ели вырастут снова. «Елей в эстонских лесах хватает, и работа RMK благодарная, потому что каждый может взять себе деревце из леса», – сказал он. Настоящая ель вызывает у людей эмоции, да и сходить за елкой в лес – приятное занятие.
«Важно, чтобы на ели был сделан свежий спил, и затем дерево сразу поставлено в воду», – посоветовал профессор. «На третий-четвертый день можно отпилить ещё пару сантиметров».
Тармо Вахтер, руководитель проектов OÜ Ariston, выращивающего ели и пихты, считает, что места на рынке хватит и живым, и искусственным елкам. По словам Вахтера, люди пробуют разное: «Пару лет – с искусственной елкой, потом для разнообразия – живое дерево. У ели все-таки еловый запах, и поэтому всегда найдутся люди, которые купят настоящую».
Одна ель растет в питомнике примерно семь лет, после чего отправляется в продажу на площадку. Во время выращивания её обрабатывают составом против сорняков и обрезают, чтобы дерево получилось попышнее. Вахтер отметил, что 10 – 20 процентов этих деревьев не удается сбыть, и они оканчивают свой путь в печи.
Каков состав искусственной елки?
В инфракрасном спектре (ATR-FT-IR) видно пики, не относящиеся к ПВХ; возможно, это пластификаторы и стабилизаторы.
Газовая хроматография с массовой спектрометрией (GC-MS) показала, что в ветках из ПВХ много 2-этилгексил-тиогликолята (2-EHTG) и продуктов его распада. 2-EHTG с оловом используется как термостабилизатор в продукции из ПВХ, в том числе в упомянутой еловой ветке. GC-MS показала и небольшое количество мелких хлорорганических соединений.
Рентгенофлуоресцентная спектроскопия (XRF), которую провел старший инженер геологии Яан Арувяли, выявила высокое содержание олова, цинка и бора в ПВХ-ветках. Олово используется для повышения термостабильности ПВХ. Борат цинка повышает огнеупорность ПВХ.