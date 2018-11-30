США одобрили продажу Польше ракетных систем: сумма сделки превышает полмиллиарда евро

"Государственный департамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше 20 высокомобильных систем ракетной артиллерии (HIMARS) М124 и другого связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью $655 млн", - говорится сообщении Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Минобороны США.

Агентство уже направило соответствующую нотификацию на утверждение в Конгресс.

Основным подрядчиком, который должен осуществить поставку систем в Польшу, будет компания Lockheed Martin.

В сообщении отмечается, что планируемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Эта продажа согласуется с инициативами Соединенных Штатов по предоставлению ключевым союзникам в регионе современных систем вооружений, которые позволят улучшить взаимодействие с вооруженными силами США и повысят безопасность, отмечает Агентство.

Указывается, что Польша намерена использовать системы "для модернизации своих вооруженных сил и расширения возможностей по укреплению национальной обороны и сдерживанию региональных угроз".