Сотни фирм в Эстонии подняли зарплаты

«Согласно декларациям по подоходному и социальныму налогам за сентябрь входящих в выборку 1800 личностей, их личный налог на рабочую силу вырос в общей сложности на 303 000 евро и были добавлены в декларации всего 37 новых людей. Изменивших поведение предприятий насчитывается 332 и это касается 325 физических лиц», - сказала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кайя-Лийса Табри.

303 000 евро – это общая сумма за последние шесть месяцев, в среднем 50 000 евро в год. Это в свою очередь в среднем 154 евро налога на рабочую силу на каждого работника в месяц.

Напомним, что Налогово-таможенного департамента весной своей кампанией захотел внести больше ясности, чтобы налогообложение предпринимателей было бы равноценным и чтобы можно было избежать ситуации, когда пайщики (акционеры) не выплачивают себе оплату своего труда или члену правления, а вместо заработной платы берут себе дивиденды. В предлагаемой инструкции департамент не предписывает и не устанавливает размер оплаты труда, но подчеркивает, что члены коммерческого объединения должны все же получать оплату своего труда, а не оплачивать свою работу дивидендами.