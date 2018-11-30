Авраам Шмулевич: Путин жаждет реванша

- После инцидента в Керченском проливе много обсуждали международное и морское право. Остаются неизвестными мотивы Украины - почему она так поступила?

- Мотивы Украины вполне прозрачны. Украина, с точки зрения морского права, делала все правильно. Согласно морскому праву, Керченский пролив находится в украинских территориальных водах. Международное право не признает аннексию Крыма. И морское и международное право нарушила именно Россия; российские моряки атаковали украинские суда в международных водах. Конечно, Украина могла бы отступить, но это означало бы полную капитуляцию.

- Путин будет править до 2024 года. Чтобы поднять свой рейтинг, ему снова необходима «маленькая победоносная война». В каком направлении он может начать действовать?

- Не уверен, что Путин сейчас стремится к «маленькой победоносной войне». У Путина действительно большие проблемы с рейтингом, с экономикой. Кудрин недавно заявил, что Россия находится в самом глубоком периоде рецессии со времен Второй мировой войны. Такого тяжелого экономического положения давно не было, растет недовольство правящей властью. Оппозиции в России нет, все оппозиционные деятели (пожалуй, кроме Навального) находятся на Западе и, скорее всего, под контролем ФСБ. Запад никакую реальную оппозицию не поддерживает, не выделяет деньги на противостояние российской пропаганде. Кроме того, у Путина очень мощный репрессивный аппарат, ему фактически ничто не угрожает.

Проблема Запада в том, что он не слушает Путина. Он честно говорит, чего хочет. Это было сказано в его Мюнхенской речи – Путин стремится к восстановлению Российской империи. Он хочет величия России в представлении конца XIX - начала XX вв. Путин хочет вернуть то, что было потеряно с развалом Советского Союза. К этой цели он стремится на протяжении всего своего правления, выстраивая репрессивный аппарат и армию, переводит экономику на военные рельсы. Военная мощь растет, но не растет уровень жизни людей в России. Чтобы вернуть себе статус империи, России нужно присоединить Украину. Путин неоднократно говорил, что Украина – государство-недоразумение, которого не должно быть, что украинцы – часть русского народа.

Путин, скорее всего, начнет работать с местными украинскими элитами, склоняя их на свою сторону, как это произошло на Донбассе и в Крыму. Все, кто сейчас правит Крымом – бывшие украинские чиновники. Они перешли на сторону Путина, так же как и местные СБУ. Вероятно, Путин и дальше будет применять метод «ползучей оккупации» - подкупать элиту, разрушать экономику, вызывать недовольство местных жителей властями. Путину нужна не «маленькая победоносная война», а большая война, которая даст ему контроль над Европой и миром.

- Должен ли Путин опасаться действий Запада? Западные страны выражают беспокойство или глубокое беспокойство.