Авраам Шмулевич: Путин жаждет реванша

Израильский политолог и эксперт по Восточной Европе Авраам Шмулевич заявил в интервью журналисту Postimees Таави Миннику, что президент РФ Владимир готовится к Третьей мировой войне, а Украина должна определиться: или она союзник Запада, или – часть путинской системы.
- После инцидента в Керченском проливе много обсуждали международное и морское право. Остаются неизвестными мотивы Украины - почему она так поступила?
- Мотивы Украины вполне прозрачны. Украина, с точки зрения морского права, делала все правильно. Согласно морскому праву, Керченский пролив находится в украинских территориальных водах. Международное право не признает аннексию Крыма. И морское и международное право нарушила именно Россия; российские моряки атаковали украинские суда в международных водах. Конечно, Украина могла бы отступить, но это означало бы полную капитуляцию.
- Путин будет править до 2024 года. Чтобы поднять свой рейтинг, ему снова необходима «маленькая победоносная война». В каком направлении он может начать действовать?
- Не уверен, что Путин сейчас стремится к «маленькой победоносной войне». У Путина действительно большие проблемы с рейтингом, с экономикой. Кудрин недавно заявил, что Россия находится в самом глубоком периоде рецессии со времен Второй мировой войны. Такого тяжелого экономического положения давно не было, растет недовольство правящей властью. Оппозиции в России нет, все оппозиционные деятели (пожалуй, кроме Навального) находятся на Западе и, скорее всего, под контролем ФСБ. Запад никакую реальную оппозицию не поддерживает, не выделяет деньги на противостояние российской пропаганде. Кроме того, у Путина очень мощный репрессивный аппарат, ему фактически ничто не угрожает.
Проблема Запада в том, что он не слушает Путина. Он честно говорит, чего хочет. Это было сказано в его Мюнхенской речи – Путин стремится к восстановлению Российской империи. Он хочет величия России в представлении конца XIX - начала XX вв. Путин хочет вернуть то, что было потеряно с развалом Советского Союза. К этой цели он стремится на протяжении всего своего правления, выстраивая репрессивный аппарат и армию, переводит экономику на военные рельсы. Военная мощь растет, но не растет уровень жизни людей в России. Чтобы вернуть себе статус империи, России нужно присоединить Украину. Путин неоднократно говорил, что Украина – государство-недоразумение, которого не должно быть, что украинцы – часть русского народа.
Путин, скорее всего, начнет работать с местными украинскими элитами, склоняя их на свою сторону, как это произошло на Донбассе и в Крыму. Все, кто сейчас правит Крымом – бывшие украинские чиновники. Они перешли на сторону Путина, так же как и местные СБУ. Вероятно, Путин и дальше будет применять метод «ползучей оккупации» - подкупать элиту, разрушать экономику, вызывать недовольство местных жителей властями. Путину нужна не «маленькая победоносная война», а большая война, которая даст ему контроль над Европой и миром.
- Должен ли Путин опасаться действий Запада? Западные страны выражают беспокойство или глубокое беспокойство.
- Здесь важна реакция Запада. Путин поднял планку конфликта; никогда прежде российская регулярная армия не открывала огонь по украинским войскам. Передача Крыма произошла без единого выстрела. Россия всячески отрицает то, что на Донбассе есть ее войска. И вот, впервые открыт прямой огонь по украинским судам в международных водах. Путин фактически постарался аннексировать Азовское море. Вопрос «Готово ли НАТО защищать Креченский пролив?» равен вопросу «Готово ли НАТО умирать за Нарву?» Должна быть четкая реакция, а не слова, которые выражают обеспокоенность.
- Конфликт начался из-за Керченского моста, который помогали строить украинские компании. Между СБУ и ФСБ тесные отношения. Часто можно увидеть новости о том, что украинский экспорт в Россию растет. Почему западные производители должны страдать из-за санкций, в то время как Украина не готова ничем жертвовать ради Донбасса и Крыма?
- Украинские элиты тесно связаны с российскими, в обеих странах олигархический строй. Свободное демократическое общество не нужно ни украинской правящей элите, ни российской. Украинская власть не хочет воевать с Россией. До сих пор, например, действует договор о военном сотрудничестве. Украинская власть подыгрывает России, а украинское общество недостаточно зрелое, чтобы этому сопротивляться. Мало кто готов жертвовать своей жизнью и благополучием ради Украины. Запад и те страны, которые финансово поддерживают Украину, должны поставить перед ней конкретные требования: или вы сопротивляетесь России, или мы рассматриваем вас, как российских союзников.
- На Украине аннексию Крыма называют отжатием. Войну на Донбассе украинцы называют АТО. Зачем нужны такие эвфемизмы?
- Чтобы не сопротивляться России и не начинать войну. Чтобы не вводить жесткие санкции против России. Он всячески увиливают от принятия решений. Кто-то погибает на фронте, кто-то работает на предприятиях в самой России, кто-то с Россией торгует. Украина «пудрит мозги» и себе и всему миру. Ничего подобного в Новейшей истории Европы я не помню.
- Из Украины часто приходят плохие новости. Депутаты правящей партии убивают активистов, журналистов. Украина проводит военные учения на границе с Венгрией. Когда закончится терпение Запада?
- Думаю, что тогда, когда русские танки появятся под стенами Вены, Таллинна или Варшавы. ЕС демонстрирует инфантилизм. Ситуация напоминает события перед Второй мировой войной. Нужно четко осознать, что Путин готовится к Третьей мировой войне, к реваншу. Украина должна определиться: или она союзник Запада, или – часть путинской системы. Сидеть на двух стульях нельзя. Сомневаюсь, что европейские политики осознают эту истины. Путин продолжает набирать очки.