В городе Малибу (штат Калифорния) выставлен на продажу дом, в котором жил певец Фрэнк Синатра. Стоимость виллы легендарного исполнителя составляет 12,9 млн долларов. Подробности о доме, который стоит на побережье, рассказывает Realty.newsru.com cо ссылкой на MansionGlobal.
Согласно официальным данным, виллу в районе Брод Бич Синатра и его четвертая жена Барбара купили в 1990 году. Их выбор определил тот факт, что рядом уже жили их друзья Стив Лоурен с женой. Фрэнк и Барбара часто приглашали гостей и устраивали вечеринки. Так, в их доме бывали актеры Грегори Пек и Дик Ван Дайк.
В Малибу выставлен на продажу дом Фрэнка Синатры. Фото:— 12_white (@mikky_nn) 29 ноября 2018 г.
Mike Helfrich pic.twitter.com/g0BjxlcbH9
Площадь дома с семью спальнями составляет 539 квадратных метров. Внутри находятся сауна, крытый и открытый бары, лифт с леопардовым настенным покрытием и бассейн. Несколько помещений в особняке имеют выход на пляж, а из большинства окон в доме открывается вид на Тихий океан.
Напомним, Фрэнк скончался в 1998 году, а овдовевшая Барбара умерла в 2017-м. Дом на продажу выставил ее сын от первого брака с Робертом Оливером.