Пт, 30.11.2018
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В Малибу выставлен на продажу дом Фрэнка Синатры

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Фрэнк и Барбара Синатра в 1996 году.

ФОТО: Mark J. Terrill/AP/Scanpix

В городе Малибу (штат Калифорния) выставлен на продажу дом, в котором жил певец Фрэнк Синатра. Стоимость виллы легендарного исполнителя составляет 12,9 млн долларов. Подробности о доме, который стоит на побережье, рассказывает Realty.newsru.com cо ссылкой на MansionGlobal.

Согласно официальным данным, виллу в районе Брод Бич Синатра и его четвертая жена Барбара купили в 1990 году. Их выбор определил тот факт, что рядом уже жили их друзья Стив Лоурен с женой. Фрэнк и Барбара часто приглашали гостей и устраивали вечеринки. Так, в их доме бывали актеры Грегори Пек и Дик Ван Дайк.

Площадь дома с семью спальнями составляет 539 квадратных метров. Внутри находятся сауна, крытый и открытый бары, лифт с леопардовым настенным покрытием и бассейн. Несколько помещений в особняке имеют выход на пляж, а из большинства окон в доме открывается вид на Тихий океан.

Напомним, Фрэнк скончался в 1998 году, а овдовевшая Барбара умерла в 2017-м. Дом на продажу выставил ее сын от первого брака с Робертом Оливером.

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