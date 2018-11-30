В Малибу выставлен на продажу дом Фрэнка Синатры

Согласно официальным данным, виллу в районе Брод Бич Синатра и его четвертая жена Барбара купили в 1990 году. Их выбор определил тот факт, что рядом уже жили их друзья Стив Лоурен с женой. Фрэнк и Барбара часто приглашали гостей и устраивали вечеринки. Так, в их доме бывали актеры Грегори Пек и Дик Ван Дайк.