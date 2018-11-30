Пт, 30.11.2018
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Honda порадует жителей Европы новой версией HR-V

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Honda HR-V.

ФОТО: Honda

Весной 2019 года на европейский рынок выйдет Honda HR-V с бензиновой турбочетверкой 1.5 VTEC Turbo мощностью 182 л.с. Величина крутящего момента зависит от коробки передач: 240 Н•м с шестиступенчатой «механикой» и 220 с вариатором. Этот двигатель уже ставится на Accord, Civic, CR-V и Акуру CDX.

Его распространение — целая стратегия по вытеснению атмосферников (в случае с HR-V это агрегат 1.5 с отдачей 130 л.с., 155 Н•м, остающийся в строю), пишет drive.ru.

Турбомотор потребовал корректировок в настройках подвески и рулевого управления. Также инженеры применили технологию Performance Damper, встроив в переднюю и заднюю части автомобиля элементы, которые повышают жесткость кузова на кручение, улучшают стабильность при резких маневрах и уменьшают вибрации при проезде неровностей.

Стоит отметить, что в США, где модель продается намного лучше, чем в Европе (5978 машин против 1645 в сентябре), Honda HR-V Sport — это название второй по счету комплектации из пяти возможных. Спортивный декор аналогичный, но турбомотора нет.

Фотографии новинки можно посмотреть по данной ссылке.

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