Honda порадует жителей Европы новой версией HR-V

Его распространение — целая стратегия по вытеснению атмосферников (в случае с HR-V это агрегат 1.5 с отдачей 130 л.с., 155 Н•м, остающийся в строю), пишет drive.ru.

Турбомотор потребовал корректировок в настройках подвески и рулевого управления. Также инженеры применили технологию Performance Damper, встроив в переднюю и заднюю части автомобиля элементы, которые повышают жесткость кузова на кручение, улучшают стабильность при резких маневрах и уменьшают вибрации при проезде неровностей.

Стоит отметить, что в США, где модель продается намного лучше, чем в Европе (5978 машин против 1645 в сентябре), Honda HR-V Sport — это название второй по счету комплектации из пяти возможных. Спортивный декор аналогичный, но турбомотора нет.