Самбо собрались включить в программу Олимпиад

Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира - самбо как вид спорта получил временное признание Международного олимпийского комитета. Долгожданная новость, пришедшая из Страны восходящего солнца с заседания Исполнительного комитета МОК в Токио, стала настоящим рождественским и новогодним подарком всему самбистскому сообществу. Особенно приятно, что произошло это в год 80-летия самбо, через две недели после Дня рождения нашего любимого вида спорта", - заявил президент FIAS Василий Шестаков.

Он подчеркнул, что самбо прошло долгий путь к олимпийскому признанию.

"Сегодня мы сделали большой, и, пожалуй, самый трудный шаг вперёд. Но впереди ещё много работы. Следующий шаг - получение постоянного признания МОК и затем - включение в программу Олимпийских игр. Уверен, мы с этим справимся! Еще раз поздравляю самбистов всего мира. Вместе мы сделали самбо олимпийским", - сказал он.

Признание МОК позволит самбо в будущем войти в олимпийскую программу, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК.