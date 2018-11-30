Фото: как из захламленного чердака получилась стильная ванная

Кэтрин и Брайан Уильямсон, которым принадлежит дизайнерское бюро Mix Design Collective, в своем блоге поделились, как строили на чердаке своего дома с двускатной крышей ванную комнату. Это был настоящий вызов, так как место для ванной они выбрали, прямо скажем, нетипичное.

Они хорошенько поразмыслили, как распланировать помещение самым подходящим и логичным образом, чтобы новая ванная соответствовала всем требованиям.

ФОТО: beginninginthemiddle.com

Они очистили помещение и первым делом провели туда электричество и воду. Максимальное количество работ супруги проделали своими руками. На все ушло три месяца и 5000 долларов.

Труднее всего было найти подходящий подзеркальник: предлагаемые варианты были слишком маленьких размеров. Наконец, и эта проблема решилась.