Huawei готовит новую систему для смартфонов, чтобы уйти от Android

Об этом сообщил топ-менеджер по имени Брюс Ли, являющийся вице-президентом Huawei и возглавляющем направление мобильных телефонов, в собственном аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter.

По словам топ-менеджера, операционная система называется Kirin OS сейчас находится «в разработке». Дополнительных подробностей Брюс Ли о новой ОС не сообщил, пишет ferra.ru.