Huawei готовит новую систему для смартфонов, чтобы уйти от Android
30 ноября 2018, 13:57
Компания Huawei подтвердила факт разработки собственной операционной системы, которая должна прийти на смену Android в фирменных смартфонах.
Об этом сообщил топ-менеджер по имени Брюс Ли, являющийся вице-президентом Huawei и возглавляющем направление мобильных телефонов, в собственном аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter.
По словам топ-менеджера, операционная система называется Kirin OS сейчас находится «в разработке». Дополнительных подробностей Брюс Ли о новой ОС не сообщил, пишет ferra.ru.
По предварительным данным, дебюта Huawei Kirin OS ожидали еще летом 2018 года, но что-то сложилось не так и она была отложена.