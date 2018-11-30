Пт, 30.11.2018
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Huawei готовит новую систему для смартфонов, чтобы уйти от Android

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Huawei Mate 20 Pro.

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

Компания Huawei подтвердила факт разработки собственной операционной системы, которая должна прийти на смену Android в фирменных смартфонах.

Об этом сообщил топ-менеджер по имени Брюс Ли, являющийся вице-президентом Huawei и возглавляющем направление мобильных телефонов, в собственном аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter.

По словам топ-менеджера, операционная система называется Kirin OS сейчас находится «в разработке». Дополнительных подробностей Брюс Ли о новой ОС не сообщил, пишет ferra.ru.

По предварительным данным, дебюта Huawei Kirin OS ожидали еще летом 2018 года, но что-то сложилось не так и она была отложена.

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