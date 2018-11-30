В пятницу Украина объявила о введении запрета на въезд в страну россиян мужского пола от 16 до 60 лет. Российские власти пока сходятся во мнении, что «зеркальные меры» в данном случае применять не нужно.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
«Что касается Украины, причем не страны, а именно того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас зеркально в Киеве, то это можем привести к помешательству.
Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще в целом, к сожалению, на Украине, это полностью дисфункция государственного устройства, которое является следствием диких, нельзя сказать, что непродуманных, диких телодвижений руководства страны».
Источник: «Интерфакс»
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам:
«Убежден, что ответные меры в том же духе принимать не нужно - мы с Украиной не воюем.