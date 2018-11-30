Чем ближе выборы, тем больше будет таких полуистерических актов — могут начать тотальные проверки тех, у кого родственники в России, или кто посещал российские странички в интернете и тому подобное. Спасительную для режима «российскую агрессию» нужно искусственно поддерживать и наращивать в глазах населения Украины любой ценой вплоть до самых выборов».

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР и ее фракции в Госдуме:

«Чтобы ответить Порошенко, нам нужно не ограничивать украинцев, как предлагают некоторые, а наоборот - ускорить выдачу всем желающим наши паспорта, чтобы они могли спокойно приезжать в Россию, жить, работать. Может быть, в порядке исключения даже ввести двойное гражданство. Признать украинские документы, чтобы в украинский паспорт просто делался вкладыш на русском языке для тех, кто постоянно мигрирует по нашей территории.

Если бы так делали с первых дней после распада СССР, то давно бы на Украине был совсем другой режим.

Так, в конце концов, мы опустошим Украину. Миллионы украинцев уйдут на Запад, а миллионы к нам. Причем в Европе у них лишь право гостевого въезда без возможности работать, а мы можем предложить полный набор прав».

Источник: телеграм-канал Жириновского

Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности:

«Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется».

Источник: «Интерфакс»

Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике

«Запрет на въезд на Украину мужчин из России - часть политики Порошенко по нагнетанию антироссийской истерии перед выборами. Только что Меркель призвала его к „умному подходу“ к отношениям с Россией. Этот шаг выглядит неумно. Но ничего умнее в Киеве, видимо, придумать не смогли».

Источник: «Твиттер» Пушкова

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко объявил, что в стране вводится запрет на въезд россиян мужского пола от 16 до 60 лет. До этого он подписал указ о введении на Украине военного положения. Поводом для этого стал инцидент, который произошел 25 ноября в Керченском проливе.

Российские пограничники обстреляли два украинских катера и задержали 24 украинских военнослужащих. Все моряки были арестованы за нарушение границы судом в Симферополе. Некоторые из арестованных, как сообщается, доставлены в один из следственных изоляторов Москвы.

Украина обвинила Россию в агрессии. Западные страны потребовали немедленного освобождения моряков и кораблей, президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20.

В рамках военного положения на Украине введен ряд мер. Глава украинской погранслужбы Петр Цигикал говорил, что границы страны охраняются в усиленном режиме, особенно в областях, граничащих с Россией и аннексированным Крымом.

Накануне стало известно, что пограничная служба Украины закрыла для всех иностранных граждан въезд в Крым. По данным белорусской погранслужбы, с начала этой недели во въезде на Украину было отказано почти 150 гражданам России, которые летели в Киев из Минска.