Архив легендарного хиппи передан Таллиннскому городскому архиву

«Два больших сундука и два внушительных размеров чемодана были до краев заполнены той документацией, которую Александр Дормидонтов передал городскому архиву. Работа по наведению порядка и систематизации продлится долго. Такая масштабная коллекция не каждый год попадает в архив. Там содержится документация семейной истории, преимущественно, начиная с 1850 годов. Самый старый документ, который обнаружили на данный момент, датируется 1725 годом. Также там есть одна очень редкая дагерротипия»,- сказал руководитель городского архива Кюлло Арьякас.

«Мне самому попалась на глаза одна фотография, на которой изображены двое маленьких детей. Один из них прожил пять лет, а другой – 104 года. Одна фотография рассказывает о том, насколько по-разному может сложиться жизнь у людей».

«Этот архив – это семейные архивы Раевских, Бежаницких и Дормидонтовых. Сейчас с разбором архива и заполнением инфосистемы мы дошли до 1914 года. По объемам, это где-то одна четверть. Самый старый документ датируется 1623 годом, а еще один – 1722 годом»,- сказал главный специалист сектора информации и исследовательских работ городского архива Кальмер Мяэорг.

Самый старый документ архива, связанный с Эстонией и Таллинном, датируется 1725 годом. Это жалоба денщика генерал-губернатора Эстляндской губернии Апаракшина в Таллиннскую ратушу по поводу вывоза зерна в Петербург.

Один дагерротип от 1844 года, таким образом, является одной из старейших фотографий в Эстонии. По словам архивариуса городского архива Мерле Урм, в Эстонии сохранены 22 дагерротипа. Известный до сих пор старейший из них находится в Музее литературы в Тарту, но с большой долей вероятности он был сделан в Петербурге.

Найденная в архиве Дормидонтова фотография также от 1844 года. «Это фотография с данными фотографа. Фотографом был К.Зиглер, который родом из Риги. В любом случае, это одна из старейших в Эстонии фотографий от 1844 года»,- сказала Урм.

На прошедшем в городском архиве мероприятии дагерротип показали только в компьютере, поскольку, по словам Арьякаса, температура в помещении такова, что ее не рискнули достать из коробки. На фото изображен мужчина средних лет и молодая женщина.

«О том, кто изображен на фото, семейная легенда гласит, что это фон Сассь, а рядом с ним девица Жемчугова. Самым вероятным кандидатом может быть собственник мызы Тыллусте Фердинанд Александр фон Сассь. Теоретически стоящая рядом с ним дама может быть его дочерью»,- сказал Мяэорг. А может быть, речь скорее идет о его тайной сестре Александре, или одном из его приемных детей. Следующие по возрасту фотографии в архиве датируются началом 1860-х годов. Всего фотографий как минимум 2000.

«В целом об архиве можно сказать, что по своему объему, содержанию и совершенству речь идет об особом архиве. Личные архивы у нас обычно являются коллекциями, а этот архив по своей переписке и целостности можно назвать архивом. Ничего подобного у нас нет»,- сказал Мяэорг.