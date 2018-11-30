Порошенко: от отмены выборов выиграет только Путин

"Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин", - сказал Порошенко в интервью Skynews, сообщает в пятницу пресс-служба главы украинского государства.

Он подчеркнул при этом, что решать, кому возглавлять Украину, может только украинский народ. "Рссийский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", - сказал Порошенко, отметив, что уверен в украинском народе и доверяет ему.