Фото: в Эстонии продается дом постройки 1855 года. Состояние хорошее

Построенный в 1855 году дом просто огромен! Площадь первого этажа - 304 квадратных метра. Площадь чердака - еще 250. Перед домом имеется стометровая терраса.

Здание стоит на фундаменте из известняка, обшито вертикальной вагонкой, двускатная крыша покрыта жестью. В центре дома есть зал со сценой.

ФОТО: KV.EE

Плюс к залу со сценой и кухне в доме восемь комнат. Новые окна и двери выполнены по старым чертежам. Дом отапливают десять печей, причем старые металлические печи заменены каминами и дровяными плитами, которые дают достаточно тепла с осень до весны.

Новые стеклопакеты в деревянных рамах дополнены отреставрированными оригинальными подоконниками. На стенах зала - старые очищенные доски, стены в остальных комнатах оштукатурены. Установлены новая электропроводка, канализация, есть баня с электрическим нагревателем, две душевые, три туалета, кухня и три прихожих. Заказан новый проект, суть которого в превращении чердака в жилое помещение. Работает сигнализация, функционирует соседский дозор.

ФОТО: KV.EE

Поблизости много живописных велосипедных дорожек и пешеходных туристических троп, река, пригодные для купания маленькие лесные озера, богатый ягодами и грибами лес, национальный парк Карула... Словом, настоящий рай!