Крышевые деньги Рийгикогу: смотрите, на что коалиционные партии выделяют миллионы

По словам члена финансовой комиссии Айвара Сыэрда (Партия реформ), деньги раздаются без какого бы то ни было чувства меры. “Если ранее коалиционные партии брали себе каждая по миллиону евро, то в этом году ставки увеличились вдвое. Сумма Центристской партии составляет 2,2 миллиона евро, “Отечества” – 1,864 миллиона. Деньгами швыряются во всех направлениях – на приведение в порядок ярмарочных площадок, бесчисленные НКО, “Отечество” покупает за 6000 евро хлебную печь, в народном доме Лаэквере построят стрелковый тир за 12 000 евро и т.д.”, - перечисляет Сыэрд.