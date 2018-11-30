Картина дня: крышевые деньги Рийгикогу, учения Кайтселийта и Украина запретила въезжать в страну российским мужчинам

Крышевые деньги Рийгикогу: смотрите, на что коалиционные партии выделяют миллионы

Финансовой комиссии Рийгикогу поступили предложения о распределении крышевых денег, которые должны пройти третье чтение по госбюджету на следующий год. Смотрите в списках, кому собираются выделить деньги! Свою долю получат бесчисленные НКО и ярмарки. Читайте далее...

Запрет на въезд россиян на Украину. Как на него отреагировали в Москве

В пятницу Украина объявила о введении запрета на въезд в страну россиян мужского пола от 16 до 60 лет. Российские власти пока сходятся во мнении, что «зеркальные меры» в данном случае применять не нужно. Читайте далее...

Будут использоваться дымовые шашки и холостые патроны: в Таллинне пройдут учения Кайтселийта и полиции

С пятницы по субботу в Таллинне пройдут совместные учения Кайтселийта и сотрудников Департамента полиции и погранохраны Põhjatäht 2018 ("Полярная звезда - 2018"). Читайте далее...

Осиновский: разгневанное меньшинство может увезти страну в кювет

Лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский утверждает в интервью Postimees, что другие партии всё больше прогибаются под желания праворадикального меньшинства. Читайте далее...

На уроке физкультуры пострадали два ребенка: одну девочку доставили вертолетом в больницу

Во время урока физкультуры в Курессаареской гимназии две ученицы девятого класса получили травмы. Одну девочку доставили вертолетом в таллиннскую больницу, а вторая осталась на ночь в Курессаареской больнице. По предварительным данным, дети выполняли гимнастическое упражнение. Читайте далее...

Самолет Меркель совершил экстренную посадку по пути на саммит G20

Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе. Самолет "Конрад Аденауэр" с немецкой делегацией вылетел в столицу Аргентины из Берлина вечером в четверг, 29 ноября. Спустя час воздушное судно развернулось над территорией Нидерландов и совершило посадку в международном аэропорту Кельн/Бонн. Читайте далее...

В пятницу в Таллинне стартует фестиваль робототехники Robotex International

С 30 ноября по 2 декабря в столичном выставочном центре пройдет фестиваль робототехники Robotex International, на котором соберутся участники из 40 стран, чтобы построить роботов, посмотреть за их соревнованиями и ознакомиться с новейшими технологиями. Читайте далее...

Славно поохотились: в погоне за птицей три лайки переплыли через Нарову в Россию

В среду вечером, 28 ноября, на кордоне Мустйыэ пограничники получили сообщение о том, что в верховье Наровы через реку на российскую сторону переплыли три лайки. Собаки охотились, через пограничную реку они переплыли в погоне за птицей. Читайте далее...

В понедельник можно бесплатно проверить фары и шины автомобилей

В сотрудничестве с центрами профобразования Департамент шоссейных дорог предлагает 3 декабря пройти в восьми городах Эстонии бесплатную проверку фар и шин автомобилей. Читайте далее...

«Поездка на автобусе зависит от настроения водителя?»: пассажиров оставили на остановке

Жительница Тсиргулийна пожаловалась, что автобус Taisto Liinid проехал мимо остановки, хотя на ней ждали люди. Читайте далее...

Двое мужчин в масках ограбили магазин: полиция ищет преступников

Вчера в 22:18 в полицию поступило сообщение, что в волости Хяэдемеэсте, в деревне Рейу в магазин-кафе зашло двое мужчин в масках. Один из них толкнул и ударил 41-летнего работника. Читайте далее...

Фото: на судне Tallink из-за шторма опрокинулся грузовик