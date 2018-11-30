Изменения в экзамене по вождению: теперь будут оценивать и поведение водителя

Из теоретической части будут убраны сложные технические вопросы, останутся лишь те, которые нужны водителю в повседневной жизни. Практическая часть изменится таким образом, что если до этого на совершение маневра на площадке раньше давалось три попытки, то теперь будет даваться 10 минут, пишет Rus.err со ссылкой на "Кофе+".

Также изменится система оценивания: если раньше экзамен считался несданным только в случае допущения определенного количества ошибок, то теперь будет учитываться и поведение водителя на дороге.