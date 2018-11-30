Изменения в экзамене по вождению: теперь будут оценивать и поведение водителя

С нового года Департамент шоссейных дорог планирует внести изменения в экзамен по вождению: в теоретической части станет меньше технических вопросов, а в практической части упражнения надо будет выполнить за ограниченное время, а не с трех попыток, как это было раньше, кроме того, теперь будет учитываться поведение водителя на дороге.
Из теоретической части будут убраны сложные технические вопросы, останутся лишь те, которые нужны водителю в повседневной жизни. Практическая часть изменится таким образом, что если до этого на совершение маневра на площадке раньше давалось три попытки, то теперь будет даваться 10 минут, пишет Rus.err со ссылкой на "Кофе+".
Также изменится система оценивания: если раньше экзамен считался несданным только в случае допущения определенного количества ошибок, то теперь будет учитываться и поведение водителя на дороге.
"Если экзаменатор видит, что человек не справляется и опасен для окружающих, но при этом не совершил ни одной ошибки, то в таком случае экзамен можно признать несданным", - пояснила главный специалист экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Екатерина Беляева, добавив, что обычное волнение не может повлиять на результат, скорее, причиной может стать создание опасной ситуации на дороге.