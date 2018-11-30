Черный день для Норвегии

Перед стартом сезона большинство спортсменов были настроены против доминирования спринтов свободным стилем, заявляя, что спринт надо делать больше классикой: и борьбы больше и должен же быть какой-то консерватизм в нашем бурно меняющемся мире.

После сегодняшней гонки, думается, противников свободного стиля прибавится в Норвегии: лыжники страны-хозяйки этапа КМ провалились в полном составе. Майкен Касперсен Фалла не стартовала, на радость шведской сборной и Стине Нильссон конкретно, лучшая из сборной Норвегии стала Кристина Шистад, занявшая в финале пятое место. Тереза Йохауг вообще не прошла квалификацию, занявшая второе место в квалификации Рагнхильд Хала в финальном протоколе оказалась лишь на 11-м месте.

Финал, кстати, получился почти что шведским: победила Йонна Сундлин, опередив на пол-лыжи Стину Нильссон. Дальше отставания были уже значительное: американка со скандинавской фамилией Шади Бьорнсен заняла третье место с отставанием в три секунды. Четвертое место, как и шестое, остались также за шведками: Эвелна Сеттлин и Ханна Фальк - еще две шведки доехали до финала.

Российские девушки выступили также неудачно: Юлия Белорукова и Наталья Непряева, лидеры российских женских лыж не смогли пробиться в полуфинал, заняв в своих забегах последние места. Только Наталья Матвеева сумела пройти в 1/2-финала, но там и завершила свои выступления.

Российские мужчины поддержали почин российских женщин: только Глеб Ретивых сумел пройти в полуфинал, а Александр Большунов завершил, как и победитель первого женского спринта, Юлия Белорукова, выстуления в 1/4-финала.

Й оханнесу Клебо снова не повезло. Крон-принц лыжных гонок потерял в полуфинале палку и отстал на 36 секунд от победителя своего забега, соотечественника Финна Хаагена Крога.

В финале Крог не повезло: борьба за золото была не шуточная: за победителем, итальянцем Федерико Пеллегрино финишировали четыре лыжника в секундном отставании. Самым быстрым из проигравших был норвежец Эмиль Иверсен, а Крог занял пятое место.

В зачете Кубка мира Россия лидирует во всех соревнованиях: лучший у мужчин - Александр Большунов, у женщин - Юлия Белорукова, в зачете Кубка наций Россия также на первом месте.