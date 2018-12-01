«От сумасшедших – безумному»: оператор Анатолий Заболоцкий о «Безумии» и фильмах Шукшина

А началось всё в Сибири, на Алтае: «Я стал кинооператором благодаря ссыльному, Валентину Дмитриевичу Куликову, который вел фотокружок в Доме пионеров. Он увидел мои фотографии и привязался ко мне: мол, поступай во ВГИК. Послал меня на слет юных техников в Москву. Меня потрясли большие дома. В Москве я в первый раз в жизни выпил томатного соку, сразу пять стаканов, а потом мы пошли в мавзолей смотреть на Ленина – и я там чуть не обоссался. Хорошо, одна учительница заметила, что что-то не то со мной, милиция отвела меня в ГУМ, в туалет... Всякое было. Москва меня совершенно ошеломила. Я и сам захотел поступать во ВГИК, со второго раза поступил. Там преподавали тогда великий Довженко, знаменитый кинооператор немого кино Левицкий, актриса Пыжова...»

Советская Эстония – без цензуры и соцреализма

– Как получилось, что вы стали оператором-постановщиком «Безумия» Кальо Кийска на «Таллинфильме»?

– В послевоенное время проводились фестивали фильмов Прибалтики и Белоруссии – почти ежегодные. Они не давали больших премий, но очень располагали к общению. А я по окончании ВГИКа был загнан на работу на студию «Беларусьфильм» – и работал там девять лет практически без отпуска. Мне не нравилась тамошняя тематика, я устал... На одном из таких фестивалей я познакомился с литовским режиссером Витасом Жалакявичюсом, очень хотел с ним работать – но его сценарий «Садуто туто», который мы хотели снимать, закрыли. Витас порекомендовал меня Кальо Кийску, которого ценил как театрального режиссера. Я прочитал сценарий «Безумия», написанный латышом Виктором Лоренцем, – мне сюжет понравился.

– Какая это была по счету картина для вас?

– Полнометражная – уже третья. До того я снял, например, фильм «Через кладбище» по Павлу Нилину, он вошел в список ЮНЕСКО «Сто лучших фильмов о Второй мировой войне». Музыку к тому фильму писал Андрей Волконский, он был женат на эстонке (Андрей Михайлович Волконский – отец Пеэтера Волконского – Н.К.). Очень интересный композитор, но судьба его сложилась так, что в кино он работал в основном для заработка – на таких фильмах, как «Мертвый сезон» и «Три плюс два», – и получал очень большие деньги, потому что в прокат выходило много копий. Я хотел, чтобы Андрея пригласили и в «Безумие» тоже, но у Кальо Кийска был свой композитор. Волконского не взяли – а зря, он был гениальный композитор. Мы с Андреем дружили, он даже предлагал мне вместе эмигрировать. Уехал на Запад в 1972 году, но и там не нашел работу. Везде свои касты...

– Как вас приняли на «Таллинфильме»?