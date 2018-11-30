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Поговорим об аксессуарах, которые не только украшают, но и защищают наши мобильные телефоны. А в конце передачи Digitark консультант Telia Мария Гаврилова научит, как правильно установить защитное стекло на экран.

Самой частой причиной повреждения смартфонов и планшетов является их падение. Первое, что страдает при падениях – это корпус и экран мобильных устройств, поэтому рекомендуем вам сразу после покупки нового девайса защитить его экран пленкой или специальным стеклом. 
Защитное стекло в несколько раз твёрже самой прочной плёнки, а потому спасает девайс не только от царапин. 

Среди главных преимуществ противоударных стекол:

  • Полное сохранение изначальной яркости картинки и ее насыщенности;
  • Отсутствие каких-либо искажений при просмотре;
  • Сохранение чувствительности экрана на изначальном уровне;
  • Большая простота установки в сравнении с пленкой;
  • Эффективная защита даже от значительных нагрузок и воздействий.

Как правильно наклеить стекло, смотрите в видеосюжете Digitark.