Как правильно наклеить на смартфон защитное стекло?
30 ноября 2018, 15:01
Поговорим об аксессуарах, которые не только украшают, но и защищают наши мобильные телефоны. А в конце передачи Digitark консультант Telia Мария Гаврилова научит, как правильно установить защитное стекло на экран.
Самой частой причиной повреждения смартфонов и планшетов является их падение. Первое, что страдает при падениях – это корпус и экран мобильных устройств, поэтому рекомендуем вам сразу после покупки нового девайса защитить его экран пленкой или специальным стеклом.
Защитное стекло в несколько раз твёрже самой прочной плёнки, а потому спасает девайс не только от царапин.
Среди главных преимуществ противоударных стекол:
Как правильно наклеить стекло, смотрите в видеосюжете Digitark.