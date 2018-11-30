Поговорим об аксессуарах, которые не только украшают, но и защищают наши мобильные телефоны. А в конце передачи Digitark консультант Telia Мария Гаврилова научит, как правильно установить защитное стекло на экран.

Самой частой причиной повреждения смартфонов и планшетов является их падение. Первое, что страдает при падениях – это корпус и экран мобильных устройств, поэтому рекомендуем вам сразу после покупки нового девайса защитить его экран пленкой или специальным стеклом.

Защитное стекло в несколько раз твёрже самой прочной плёнки, а потому спасает девайс не только от царапин.