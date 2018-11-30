Пт, 30.11.2018
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Российский биатлон может сотрясти очередной допинговый скандал

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Светлана Слепцова.

ФОТО: Laskowski/PressFocus/SIPA / Laskowski/PressFocus/SIPA

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что антидопинговое расследование в отношении четырех российских спортсменов будет завершено в ближайшие дни, передает sports.ru.

Ранее появилась информация о том, что IBU подозревает в нарушении антидопинговых правил Светлану Слепцову, Евгения Устюгова, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

«Прежде всего, IBU на данный момент не обнародует имена спортсменов.

Там было очень много работы, реально много. И это не только результаты допинг-тестов, там есть и другие вещи, давайте назовем это материалом.

Но могу вам сказать, что расследование завершится через несколько дней и материал будет передан в Антидопинговую панель IBU. Потом дела будут зарегистрированы там, будут официально названы имена, и начнется процесс», – сказал Далин.

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