Российский биатлон может сотрясти очередной допинговый скандал

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что антидопинговое расследование в отношении четырех российских спортсменов будет завершено в ближайшие дни, передает sports.ru.
Ранее появилась информация о том, что IBU подозревает в нарушении антидопинговых правил Светлану Слепцову, Евгения Устюгова, Александра Печенкина и Александра Чернышова.
«Прежде всего, IBU на данный момент не обнародует имена спортсменов.
Там было очень много работы, реально много. И это не только результаты допинг-тестов, там есть и другие вещи, давайте назовем это материалом.
Но могу вам сказать, что расследование завершится через несколько дней и материал будет передан в Антидопинговую панель IBU. Потом дела будут зарегистрированы там, будут официально названы имена, и начнется процесс», – сказал Далин.