Российский биатлон может сотрясти очередной допинговый скандал

Ранее появилась информация о том, что IBU подозревает в нарушении антидопинговых правил Светлану Слепцову, Евгения Устюгова, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

«Прежде всего, IBU на данный момент не обнародует имена спортсменов.

Там было очень много работы, реально много. И это не только результаты допинг-тестов, там есть и другие вещи, давайте назовем это материалом.