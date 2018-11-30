Пт, 30.11.2018
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  • Избиение в Нарве закончилось смертью. Суд оправдал обвиняемого в убийстве

Избиение в Нарве закончилось смертью. Суд оправдал обвиняемого в убийстве

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Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kiyoshi Takahase Segundo/PhanterMedia/Scanpix

Вируский уездный суд в пятницу, 30 ноября, оправдал жителя Нарвы Дмитрия Шупарова по обвинению в убийстве 40-летнего мужчины: Шупаров был признан виновным по статье "физическое насилие" и приговорен к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения.

Тот факт, что Шупаров жестоко избил 40-летнего мужчину, под сомнение не ставился: у погибшего зафиксировали травмы головы, лица, грудной клетки и повреждения в области живота, в то же время судмедэксперт установил, что прямой причиной смерти жертвы стал разрыв печени и, как следствие, массивное внутреннее кровотечение, передает Rus.err

При этом обвиняемый заявил, что он ударил пострадавшего кулаком по лицу и груди, и судья посчитал, что из-за этого печень жертвы разорваться не могла, а доказательства того, что Дмитрий Шупаров наносил жертве удары ногой по животу, не были убедительными.

Суд нашел подтверждение лишь того факта, что Шупаров избил свою жертву, за это он приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщалось ранее, прокурор в ходе прений сторон требовал признать 36-летнего гражданина России Дмитрия Шупарова виновным в убийстве и приговорить его к 11 годам лишения свободы, в качестве дополнительного наказания прокуратура просила выслать Шупарова из Эстонии в Россию и установить в его отношении запрет на въезд.

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