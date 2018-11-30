Избиение в Нарве закончилось смертью. Суд оправдал обвиняемого в убийстве

Тот факт, что Шупаров жестоко избил 40-летнего мужчину, под сомнение не ставился: у погибшего зафиксировали травмы головы, лица, грудной клетки и повреждения в области живота, в то же время судмедэксперт установил, что прямой причиной смерти жертвы стал разрыв печени и, как следствие, массивное внутреннее кровотечение, передает Rus.err.

При этом обвиняемый заявил, что он ударил пострадавшего кулаком по лицу и груди, и судья посчитал, что из-за этого печень жертвы разорваться не могла, а доказательства того, что Дмитрий Шупаров наносил жертве удары ногой по животу, не были убедительными.

Суд нашел подтверждение лишь того факта, что Шупаров избил свою жертву, за это он приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.