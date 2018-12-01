Что делать, когда родительское собрание превращается в бузу?

Родителей четвероклассников пригласили на родительское собрание. Классная руководительница рассказывает в качестве вступления об успехах учеников, изменениях в расписании и предстоящей экскурсионной поездке, как вдруг один папа поднимает руку и произносит следующий текст: «Всё это просто замечательно, но надо бы и о реальной проблеме поговорить. В классе есть один ребёнок, этот Раймо, который постоянно мешает вести урок, громко разговаривает и разгуливает по всему классу. Моя дочь жалуется на то, что она не может сконцентрироваться. У этого Раймо, что, дома какие-то проблемы или он просто ку-ку? Почему вы не можете призвать его к порядку?». Учительница только раскрыла рот, чтобы что-то ответить недовольному отцу, как её подрезала одна мама: «Мой ребёнок тоже жалуется, что после смены классного руководителя дисциплины в классе больше нет». Все с выжиданием посмотрели на педагога.

Нижеследующие рассуждения не претендуют на совершенство или истину в последней инстанции, а предлагают несколько возможных или вероятных человечных подходов к решению проблемы. Рассмотрим три наиболее распространённых из них.

Как бы я повела себя на месте классной руководительницы?

Я не сочту нужным говорить о проблемах детей на публичном родительском собрании . Отвечу, что перед всеми родителями не пристало говорить о поведении одного ребёнка, особенно если на месте нет ни его самого, ни его родителей.

Проигнорирую намёк на то, будто я не в состоянии поддерживать дисциплину на уроке. Вместо этого подчеркну, что, к сожалению, есть такие родители, которые не чувствуют границ, о чём на родительских собраниях говорить можно, а о чём нет.

Соглашусь с родителями, чтобы они успокоились . Скажу, что да, есть в нашем классе несколько детей, не способных сконцентрироваться. Им помогает школьный психолог, и родители тоже в курсе происходящего. Поскольку произошла смена классного руководителя, то ребятам понадобится время, чтобы свыкнуться с переменами и со мной лично, однако ситуация в классе уже начала улучшаться.

Проигнорирую вмешательство со стороны родителей и пойду дальше по своей теме . В каждом классе есть хотя бы один агрессивный родитель, который требует на собраниях повышенного внимания к собственной персоне и который всегда чем-то недоволен. Таких умнее игнорировать. Скажу спокойно, что этого пункта в повестке сегодняшнего собрания нет и в целях экономии времени мы вынуждены идти дальше, однако все, у кого есть личные проблемы, могут задержаться после собрания и поговорить со мной.

Какие же ценности выходят на передний план при применении этих трёх подходов? Рассмотрим тему подробнее.

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